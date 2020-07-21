4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed’İn Mekke Ve Medine Yılları konu anlatımı

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi birçok konunun yer aldığı, öğrencilerin birçok bilgiyi içselleştirerek gelişmesini sağlayan konuları içerir. Öğrencilerin İslam dini ve genel ahlak kuralları ile ilgili bilgileri öğrenmesini sağlayan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları bakımından İslam dini ile ilgili birçok ayrıntıyı içerir.

Hz Muhammed'in Mekke ve Medine Yılları

İlk vahiy

610 yılının Ramazan ayında Hira Mağarası'nda, Peygamberimizin mağarada bulunduğu sırada Cebrail (as) gelmiştir ve ona oku diye buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmediğini söyledi. Bu konuşma aralarında 3 kez tekrarlandı. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyayım deyince Cebrail Aleyhisselam ona Alak Suresinin ilk 5 ayetini okudu.

Davetin Başlaması

Müslümanlar davetin başlaması 610 yılında İslam dininin ilk vahiyler Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz zaman zaman Hira mağarasında Hz. Cebrail ile görüşmüş ve ayetleri öğrenmiştir. Ancak bir süre geçtikten sonra artık İslamiyet’in yayılması ile ilgili ayetler gelmiştir.

Bu ayetlerde ‘Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabb'inin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur.’ ayetleri indirilmiştir. Bu ayetler ile Allah’u Teala Peygamber Efendimizden insanları İslam Dinine davet etmesini istemektedir.

Peygamber Efendimiz bu ayet vasıtası ile Allah'ın emrini yerine getirmiş ve öncelikle yakınlarından başlamak üzere insanları İslam'a davet etmeye başlamıştır. Peygamber Efendimize ilk inanan ve ona iman eden kişiler en yakında bulunan kişiler olmuştur. Peygamber Efendimize ilk inananlar eşi Hz Hatice, yakın arkadaşı Hz. Ebubekir (ra), amcasının oğlu Hz. Ali (ra) ve yardımcısı Hazreti Zeyd (ra) bu kişilere ilk Müslümanlar denir.

Mekke’de Durum

İslamiyet'in yayılmaya başladığı ilk yıllarda Mekke'de durumlar oldukça karışıktı. Bu sebeple Mekke'de İslamiyet'e çağrı gizliden gizliye yapılıyordu. Ancak bir süre sonra gelen yeni bir ayetle artık İslam Dinine açıkça davet edilmesi gerekmekteydi. Açıkça daveti emreden ayet ise: ‘sana emrolunanı açıkça söyle.’ Ayeti idi. Böylece Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini yerine getirmiş, herkesi İslam dinine inanmaya çağırmıştır.

Başlangıçta Mekkeliler tarafından inanılmayan Hz. Muhammed’in din çağrısı Mekkelilerin Peygamber Efendimiz ile alay etmelerine yaptıklarını küçümsemelerine neden oldu. Ancak Peygamber Efendimiz ve inananlar daha İslamiyet’i geliştirmeye çalıştılar. İslamiyet'in hızla yayılması Mekkelileri endişelendiren bir durum haline geldi ve bunun üzerine Mekkeliler İslamiyet’in yayılmasını engellemek amacıyla önlemler almaya başladı. Müslümanlara baskı işkence uygulamaya başlayan Mekkeliler Müslümanlar için sosyal ve ekonomik boykot uygulaması da yaptı. İşkence ve baskılar üzerine 615 -616 yıllarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesi ile Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a göç etti.

Akabe Biatları

620 yılına kadar Mekke'de kalan Hz Muhammed ve Müslümanlar 620 yılında Medine'den gelen bir grup insanla görüşerek İslamiyet'e çağırdı. Böylece Mekke dışından bir grupta İslamiyet'e girmiş bulundu. Ertesi yıl da Medineli Müslümanlar daha kalabalık bir grupla Mekke'ye gelerek yine Akabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştü ve Medine'de Müslüman sayısı böylece artmış oldu.

Hicret

Mekkeli Müslümanlara yapılan işkence ve baskıların artması üzerine Müslümanlar Peygamber Efendimizin yönlendirmesi ile Medine'ye hicret etmeye başladı. Bunun üzerine Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizi öldürmeye kalktı. Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı Hz Ebubekir ile Sevr Dağı'ndaki mağarada üç gün gizlendi. Ancak Peygamber Efendimizle bulamayan Mekkeliler geri döndü.

Peygamber Efendimiz 622 yılında Medine'ye ulaştı. Büyük bir coşkuyla Medine'de karşılanan Peygamber Efendimiz Müslümanlar Medineli Müslümanlarla kardeşlik ilan ederek Medine'de rahat bir şekilde yaşamaya başladı. Böylece huzur ve güven ortamı sağlamak amacıyla birçok faaliyetler gerçekleştiren Müslümanlar, Medinelilerin Mekke'den gelen Müslüman kardeşlerine sundukları imkânlarla İslamiyet’in daha da yayılmasını sağladılar.