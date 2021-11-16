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4 mevsim lastik nedir, kış lastiği yerine geçer mi? 4 mevsim lastik karlı mıdır?

#Lastik#Araba#Kış Lastiği
4 mevsim lastik nedir, kış lastiği yerine geçer mi 4 mevsim lastik karlı mıdır

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte çoğu insanın gündeminde kış lastiği seçimi yer almaya başladı. Bu konuda bir karara varmak, çoğu zaman kolay olmuyor. Fakat genellikle insanların seçimi büyük ölçüde kış lastiği ya da dört mevsim lastikler arasında gerçekleşiyor. 4 Mevsim Lastik nedir, kış lastiği yerine geçer mi sizler için derledik.

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Kış lastiği ya da dört mevsim lastik seçimi yaparken bazı konulara dikkat etmek gerekir. Hangi lastiği seçeceğiniz konusunda kafanız karışıksa lastiklerin özelliklerini dikkate almanız gerekir.

 4 Mevsim Lastik Nedir?

 Dört mevsim lastikler, isminden de anlaşılacağı gibi yıl boyunca hareketliliğinizi kullanılabilen bir lastik çeşididir. Bu lastikler, yıl boyunca sağlamak için tasarlanmıştır. Yaz ve kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından yararlanarak tasarlanmış olan bu lastikler her mevsim sürüş güvenliği sunarlar.

 Ama dört mevsim lastikler, yoğun kar yağışı gibi aşırı zorlu ve soğuk hava koşullarının üstesinden gelmek için tasarlanmamıştır. Bunun yerine daha çok hafif buzlanma, ıslak zemin ve hafif kar yağışı gibi koşullarda çok iyi bir performans sergilerler. Bu nedenle de dört mevsim lastikler, genellikle sert ve zorlu kış koşulları ile nadiren karşılaşılan hallerde ve mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için önerilir.

 4 Mevsim Lastik Kış Lastiği Yerine Geçer mi?

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 Pek çok kişi, kış aylarının yaklaşması ile birlikte 4 mevsim lastiklerinin kış lastiği yerine geçip geçmeyeceğini merak ediyor. 4 mevsim lastik kış lastiği yerine kimi zaman geçse de kimi zaman geçemez. Bu sorunun cevabı sizin ne kadar süre ile soğuk ve zorlu kış şatları ile karşılaşmanıza başlıdır. Yoğun yağan yağmur ya da kar yağışı, 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklar gibi zorlu kış koşulları ile sıkça karşılaşıyorsanız, kış lastiklerini tercih etmeniz gerekir. Fakat çok kar yağmayan daha ılıman bir bölgede yaşıyorsanız 4 mevsim lastikleri tercih edebilirsiniz.

 4 Mevsim Lastik Karlı mıdır?

 4 mevsim lastik oldukça karlıdır. Özellikle de sıcaklığın çok düşük olmadığı bölgelerde yaşıyorsanız bu lastikleri yaz kış kullanabilirsiniz. Dört mevsim lastik taktıran araç sahipleri, yıl boyunca tek tip lastik kullanmanın maddi olarak çok daha avantajlı olduğuna inanır. Aynı zamanda daha az yakıt tüketimi yapmanızı sağlar.

 Dört mevsim lastikleri, genellikle genel sürücü tipleri için üretilir. Bu lastikler, orta uzunlukta bir diş derinliğine sahiptir. Aynı zamanda daha uzun diş derinliğine sahip olan yaz lastiklerinden çok daha uzun diş ömrü sağlaması için üretilmiş olan kauçuk bileşiminden oluşur. Yani dört mevsim lastikleri, yaz lastiğine göre çok daha sert bir malzemeden üretilir. 4 mevsim lastiklerin avantajları ise şunlardır;

Çok daha sessiz bir sürüş sunar.

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Daha uzun lastik dişi ömrü sunar.

Aracınızın daha az yakıt tüketmesini destekler.

Sürücülere daha konforlu sürüş deneyimi sunar.

Kış Lastiği 4 Mevsim Lastiği Yerine Geçer mi?

 Kış lastiği, adı üzerinde kış aylarında kullanılmak üzere üretilmiş ve tasarlanmış olan bir tekerlek çeşididir. Kış lastiği yapımında silika adı verilen bir malzeme kullanılır. Kış lastiğinin üzerindeki diş kalınlığı ve derinliği da dört mevsim lastiğe göre daha fazladır. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiği zaman kış lastiği kullanılması gerekir.

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 Sürekli kış lastiği kullanmak, daha çok yakıt kullanmanıza yol açar. Kış lastiğin lastiğinin yapısı, yaz lastiğine ve 4 mevsim lastiğine göre daha yumuşaktır. Düşük sıcaklıklarda ise çok kolay ısınır. Hemen ısınan kış lastiği ise çok daha güvenli bir yol tutuşu sağlar. Özellikle de karlı ve yağmurlu havalarda daha kalın ve derin dişleri suyu ve karı daha iyi tahliye eder. 

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