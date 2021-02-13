4 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 4 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

Dört ile kalansız bölme işlemi seki ile kalansız bölme işlemi için de son derece önemli bir konudur. Eğer dört ile kalansız bölme işlemi öğrenilmez ise büyük eksikliklerin oluşması mümkündür.

4 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

Dört ile bölünme işlem, hayatın hemen hemen her noktasında insanların karşısına çıkabilen bir olgudur. Özellikle alışveriş esnasında ve bir miktar malın bölüşülmesi konusunda dört ile bölünme işlemine sıkça başvurulmaktadır. İşlemlerin yapılması esnasında tutarlı ve uygun hesaplamalar yapılmasında zen gösterilmesinde son derece fayda vardır. Dört ile kalansız bölünme işlemi sayesinde üniversite sınavlarında da başarılı olunması muhtemeldir.

Eğer dört ile kalansız bölünme işlemini öğrenirken gereken önem verilmez ise sekiz ile kalansız bölünme işlemi öğrenilmez. Çünkü bu iki konunun birbiri ile oldukça yakın ilişkilerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca öğrenci seçme ve yerleştirme sınavın da en sevdiği konulardan birisi dört ile kalansız bölünmedir. Farklı soruların içerisine gizleyerek dört ile kalansız bölünebilme problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

4 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

Dört ile kalansız bölünebilme işlemi oldukça basit ve birçok birey tarafınca kullanışlı bulunan bir kuraldır. Bu kuralın en sevilen özelliği başka bir konuda hesaplama yapılırken dahi kullanılmasının mümkün olmasıdır. Özellikle oldukça pratik olması nedeni ile öğrencilerin büyük çoğunluğunca tercih edilmektedir.

Dört ile kalansız bölünebilme işlemi son dere basit ve etkili bir yolu mevcuttur. Yapılması gereken en önemli adım sayı kaç basamaklı olursa olsun son iki basamağına dikkat edilmesidir. Eğer sayının sonu çift sıfır ile bitmiş ise 4 ile bölünmesi tamdır denir. Eğer sayının sonu dördün katı ise yine dört ile bölümü tamdır deriz.

4 İle Kalansız Bölünebilme Örnek Soruları ve Cevapları Nedir?

Dört ile kalansız bölünme hakkında birçok sınavda oldukça farklı soru kalıpları ile karşılaşılması normaldir. En çok tutulan soru tipi daha çok problemler içerisine gizlenen soru tipleri olarak bilinmektedir. Bu soru tipleri öğrenilmeden önce tam olarak dört ile bölünebilme kanununun öğrenilmesinde fayda vardır. Örneğin 2.516.497.972 sayısının dört ile bölümünden kalan nedir? Tarzında bir sorunun çözümü şöyledir.

İlk olarak bu 10 basamaklı sayının son iki rakamına bakılır. Bu iki sayı dördün katı ise işlemin kalanı sıfırdır. Yani sayının dörde bölündüğüne kanaat getirilir. Yani bu on basamaklı sayının son iki basamağı 72 olarak belirlenir. Ve 72 sayısı dördün tam katı olduğu için bölümünden kalan sıfır olarak belirlenir. Daha çok öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarının problem şeklinde sordukları soru ise şöyledir.

Hakanın 12459 tane kalemi bulunmaktadır. Hakan kalemi eş dört arkadaşı arasında eşit olarak bölüştürmek istiyor. Hakan kalan kalemlerinde kendinin olmasına kara veriyor. Buna göre hakanın kaç kalemi kalır? Bu ve benzeri sorular oldukça karışık dursa da aslında dörde kalansız bölünme sorusudur. Hakanın herkese eşit olarak kalemi bölüştüreceği soruda belirtilmiştir. Ayrıca soruda dört kişinin bulunduğu ve kalan kalemlerin hakana ait olacağı belirtilmiştir.

Burada kişi başı kaç tane düştüğü değil aslında hakana kaç düştüğü önemlidir. Bunun için 5 basamaklı sayının son iki basamağına bakılır. 59 sayısını 4 ille bölümünden kalan 3 olmaktadır. Yani hakana kalan kalem sayısı üçtür.