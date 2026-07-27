4 Bilim Olimpiyatında 19 madalya... Türkiye’nin gurur tablosu

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Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenen ve 117 ülkeden 666 öğrencinin yarıştığı 67’nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden 6 öğrencinin tamamı madalya kazanarak başarıya imza attı. İlgili program kapsamında TÜBİTAK BİDEB tarafından yetiştirilen öğrencilerden Umut Kağan Yazgan altın madalya kazanırken; Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu ve Tuğra Özbey Eratlı gümüş madalya, Alperen İnan ve Selim Doğan ise bronz madalya elde ederek organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

BİYOLOJİDE 2 ALTIN

12-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Litvanya’nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilen ve 78 ülkeden 302 öğrencinin katıldığı 37’nci Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda da Türk öğrenciler, büyük bir başarı sağladı. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden Ahmet Alp Alaftargil ve Ahsen Sena Girgin altın madalya kazanarak zirveye adlarını yazdırırken, Çağan Gürel ve Bilal Bostan ise gümüş madalya elde ederek ülkemize 2 altın ve 2 gümüş madalya gururu yaşattı.

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KİMYA VE FİZİKTE GÜMÜŞ

10-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen ve 93 ülkeden 360’ın üzerinde öğrencinin yarıştığı 58’inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı’ndan Türk öğrenciler, 4 gümüş madalya ile döndü. TÜBİTAK destekleriyle yetişen öğrenciler Arda Yazıcıoğlu, Bahri Eren Sarıkaya, Kaan Doğan ve Mustafa Efe Cesur, sergiledikleri başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. 4-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Kolombiya’nın Bucaramanga şehrinde düzenlenen ve 87 ülkeden 381 öğrencinin mücadele ettiği 56’ncı Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden Eren Akarsu, Mert Andaç Karan, Rüzgar Kuşaklı, Şenol Tarhan ve Yiğit Koca ise gümüş madalya kazandı.





BAKAN KACIR’DAN TEBRİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ödül kazanan öğrencileri tebrik etti. Bakan Kacır, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda özetle "Gençlerimiz uluslararası bilim olimpiyatlarından madalyalarla dönmeye devam ediyor. Türkiyemizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.