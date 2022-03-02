3’üncü sınıf öğrencilerine iş fırsatı

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Take-Off 101 programında insan kaynakları, pazarlama ve satış, operasyon, finans ve mali işler, planlama, mühendislik gibi 31 farklı alanda öğrencilere kariyer desteği sağlanıyor. Başvurun ardından yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023’te mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınma fırsatı kazanacak.

OFİSLER İSTANBUL VE ANKARA’DA

Programdan faydalanmak isteyenlerin 1996 ve sonraki yıllarda doğmuş olmaları gerekiyor. Adayların THY’nin İstanbul ve Ankara’daki ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada 30 saat çalışmaya uygun olmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

LİMİTLERİ GÖKYÜZÜNE TAŞIMAYA HAZIR MISIN?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programı, “Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye’nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım” diyerek duyurdu.