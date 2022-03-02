Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

3’üncü sınıf öğrencilerine iş fırsatı

#Türk Havayoları#Take-Off 101#Türkiye
3’üncü sınıf öğrencilerine iş fırsatı

Türk Havayoları (THY), üniversite 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir kariyer programı başlattı. Take-off 101 projesiyle kurumun yetenek programına katılıp süreci başarıyla tamamlayan 3’üncü sınıf öğrencileri, 4’üncü sınıfta eğitimlerine devam ederken THY’de çalışma fırsatı bulacak. Başvuruları 10 Mart’ta sona erecek programın eğitime başlama tarihi ise 1 Temmuz.

Haberin Devamı

Take-Off 101 programında insan kaynakları, pazarlama ve satış, operasyon, finans ve mali işler, planlama, mühendislik gibi 31 farklı alanda öğrencilere kariyer desteği sağlanıyor. Başvurun ardından yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023’te mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınma fırsatı kazanacak.

OFİSLER İSTANBUL VE ANKARA’DA
Programdan faydalanmak isteyenlerin 1996 ve sonraki yıllarda doğmuş olmaları gerekiyor. Adayların THY’nin İstanbul ve Ankara’daki ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada 30 saat çalışmaya uygun olmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

LİMİTLERİ GÖKYÜZÜNE TAŞIMAYA HAZIR MISIN?
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programı, “Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye’nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım” diyerek duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Havayoları#Take-Off 101#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı