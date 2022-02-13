3'ün kuvvetleri nelerdir? 3 sayısının pozitif tam sayı ve doğal sayı kuvvetleri

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Her doğal sayının olduğu gibi 3 sayısının da kuvvetlerinin konu anlatımı mümkündür. Çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar ve asal sayılarda bu değerlerin hesaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

3'ün Kuvvetleri Nelerdir?

3 rakamının kuvvetleri arasında 3 üzeri 1 ifadesi 3'e eşittir. 3 üzeri 2 yani 3'ün karesi 9 sayısıdır. Başka birçok kullanılan 3'ün küpü yani 3 üzeri 3 değerinin karşılığı ise 27 sayısıdır.

3 Sayısının Pozitif Tam Sayı ve Doğal Sayı Kuvvetleri

Pozitif tam sayı olan doğal sayılardan 3 üzeri gelen değerlere şu şekilde örnekler verilebilir:

- 3 üzeri 1 = 3

- 3 üzeri 2 = 9

- 3 üzeri 3 = 27

- 3 üzeri 4 = 81