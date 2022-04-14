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3'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Üçer Ritmik Sayma Sayıları

3er Ritmik Sayma 100e Kadar Nasıl Yapılır Üçer Ritmik Sayma Sayıları

Matematik işlemi yaparken en çok kullanılan yöntemler içerisinde ritmik sayma gelmektedir. Bu durum farklı rakamlar üzerinden sıralı bir şekilde ele alınabilir. Özellikle en çok kullanılan yöntemler içerisinde üçer ritmik sayma sayıları öne çıkar. Peki 3'er ritmik sayma 100'e kadar nasıl yapılır? Üçer ritmik sayma sayıları üzerine tüm detayları derledik.

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 Basit bir şekilde yapılan işlem ile beraber üçer ritmik sayma sayıları pek çok işlemi gerçekleştirme olanağı vermektedir. Çocukların özellikle sayıları öğrenme noktasında bilmesi gerektiği önemli konular içerisinde yer alıyor. 

 3'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? 

 Üçer ritmik sayma sayıları üzerinden 100'e kadar işlem kolayca yapılabilir. Bu konuda Öncelikle 0 sayısına 3 rakamı eklenir. Daha sonra 3 üzerine 3 sayısı daha eklenir. Elde edilen sayının üzerine yine 3 rakamı eklenir. Bu şekilde hiç bozulmadan devam etmesi ile beraber 100'e kadar ulaşılır. Yapılan işlem ise sırayla şu şekilde gerçekleşir; 

 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ……. 90, 93, 96, 99 

 Yukarıda verilen şekilde olduğu gibi üçer ritmik ile beraber 99 sayısına kadar sıralı biçimde devam eder. 

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 Üçer Ritmik Sayma Sayıları 

 Bütün farklı sayılar üzerinden ritmik sayma işlemi yapılabilmektedir. Bu konuda özellikle üçer ritmik sayma sayıları çok fazla kullanılır. Her bir rakamı 3 eklemek suretiyle bu işlem gerçekleşmektedir. Böylece sıfırdan başlamak suretiyle istenildiği kadar ritmik olarak üçer şekilde saymak mümkündür.

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