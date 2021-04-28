39 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 39 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Motorlu araçların plakalarında kullanılan plaka numaraları o plakanın hangi ile ait olduğunu gösterir. Trafikte düzenin sağlanması için önemli bir yere sahip olan plaka kodları bazı kimseler tarafından tamamen ezberlenir.

39 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Ülkemizdeki plaka kodlarının 67 rakamına kadar olanları illerimizin alfabetik sıralamasına göre yapılmıştır. Daha sonraki numaralar ise sonradan il olan şehirlere il oluş sırasına göre zaman içinde verilmiştir.

39 plaka kodunun hangi ile ait olduğu sorusunun doğru cevabı Kırklareli'dir. Trafikte görülen 39 plaka kodlu araba, motosiklet, kamyon, kamyonet, dolmuş gibi motorlu araçların plakaları Kırklareli İlimize aittir. Bu rakam sayesinde hangi araçların Kırklareli Trafik Müdürlüğüne kayıtlı olduğu anlaşılabilir.

39 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

39 plaka kodlu ilimiz Trakya'nın şirin şehri Kırklareli'dir. Kırklareli merkezinde ya da ilçelerinde bulunan araçların büyük çoğunluğunda 39 plaka kodu görülür. Eğer farklı bir plakaya sahip olan bir araç bu il sınırları içinde görülüyorsa muhtemelen geçici olarak bu ile gelen bir misafire ait olan motorlu araçla karşı karşıyayızdır.