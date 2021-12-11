384 nerenin kodu? 384 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Haberin Devamı

İlleri temsil eden telefon kodları herkes tarafından kullanılabiliyor. Kullanılan kodlar arasında 384 telefon kodu da bulunuyor. 384 telefon kodu Nevşehir ili tarafından kullanılıyor.

384 Nerenin Kodu?

Cep telefonları haricinde sabit telefon hatları günümüzde ön plana çıkıyor. Sabit telefon hatlarında bilinmesi gereken bilgiler arasında telefon kodları bulunuyor. Şehirleri temsil eden kodlardan biri de, 384 alan kodudur. 384 telefon kodu Nevşehir şehrine aittir.

384 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Telefon kodları günümüzde araştırılan konuların başında yer alıyor. Farklı bir şehir numarasını aramak isteyenler 384 alan kodunu kullanabiliyor. Kullanılan 384 telefon kodu, Nevşehir şehri için kullanılıyor.