38 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 38 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

38 plaka kodunun sahibi Kayseri şehridir. İç Anadolu Bölgesinde bulunan ve oldukça gelişmiş olan bir ildir. Nüfusu her geçen gün artmakta ve özellikle kış turizmi için sıklıkla gidilen bir yerdir. Yollarda gördüğünüz tüm 38 plakalı araçlar Kayseri şehrini hatırlatmaktadır. Yani Kayseri ili ve ilçeleri 38 plaka kodunu kullanmaktadır.

38 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Plaka kodları her şehirde değişmektedir. Bundaki temel neden ise şehirlerin karışmaması içindir. Sadece yaşadığınız şehri değil tüm şehirleri plakasından kolayca tanıyabilirsiniz. Günlük yaşantınızda lazım olacak olan önemli bir bilgidir. Bu açıdan plakaları bilmenizde büyük yarar vardır. İşinize mutlaka yarayacaktır. 38 plakalı şehrin ise Kayseri olduğunu unutmayın.

Birçok kişi için plaka kodlarını bilmek oldukça önemlidir. Plaka bilen kişiler şehirleri daha kolay tanır. İl ve ilçelerin plakası ise benzer özellikler gösterse de ufak değişiklikler vardır. İlk rakam grubu aynı kalmakla birlikte harf grubu ise değişmektedir. Kayseri'nin ilçeleri 38 plaka ile başlasa da harfler değişiklik göstermektedir. Bu şekilde yapılarak il ve ilçelerin isimleri karışmamış olur.