37 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 37 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
En başta yurt içi gerçekleştirilen yolculuklar esnasında karşılaştığımız birbirinden farklı araç plakaları bulunmaktadır. Plakaların ilk iki hanesi üzerinde bulunduğu aracın kayıtlı olduğu ili temsil eder. Sizin için 37 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 37 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir şeklindeki soruların yanıtlarını detaylı olarak derledik.
Ülkemizde 81 tane il bulunmaktadır ve bu illerden her birinin temsil edildiği farklı plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodlarından bir tanesi de 37 numaralı olan plaka kodu olmaktadır. Bu kapsamda çok fazla kişi tarafından araştırılan bir plaka kodu olarak karşımıza çıkmaktadır.
37 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
Şehirlerarası çıkılan yolculuklarda sıklıkla karşılaşılan plaka kodlarından biri olan 37 numaralı plaka kodu, Ülkemizin Karadeniz bölgesinde yer almakta olan ve 20 ilçeyi sınırları içerisinde barındıran Kastamonu iline aittir. Bu sayede 37 numaralı plakalı bir aracı gördüğünüzde o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu kolaylıkla anlamanız mümkün hale gelmektedir.
Türkiye'de mevcut durumda olan 81 vilayet için de birbirinden farklı plaka kodu belirlenmiştir. Kastamonu ili de bu vilayetler arasında yerini almaktadır. Böylelikle Kastamonu iline kayıtlı durumdaki araçlarda plakalarında bulunmakta olan ilk iki hanesinin 37 olduğu kolaylıkla görülebilir. Bu sayede gerçekleştirmekte olduğunuz yolculuk esnasında 37 numaranın yoğunlukta olduğu durumlarda Kastamonu il sınırları içerisinde bulunmakta olduğunuzu çok rahat bir şekilde anlamanız mümkün hale gelmektedir.