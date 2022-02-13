36'nın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 36 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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36'nın da diğer sayılar gibi çarpanları ve bölenleri vardır. Aslında bu durum tüm sayılar için geçerlidir. Yani bütün sayıların en az 1 tane çarpanı ve böleni bulunmaktadır.

36'nın Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

Eğer çarpan ve bölenini elde edeceğimiz sayıya a diyecek olursak; a'nın bütün rakamlara ve sayılara kalansız olarak bölünmesi bize çarpan ve bölenini verecektir. 36 sayısının çarpan ve bölenlerine bakacak olursak bölenlerini elde etmek bize aynı zamanda çarpanlarını da vermiş olacaktır. 36 sayısının çarpan ve bölenleri şunlardır;

1x 36= 36

2x 18= 36

3x 12= 36

4x 9= 36

6x 6= 36

Bu durumda 36 sayısının çarpan ve bölenleri; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

36 Sayısını Asal Çarpanları ve Bölenleri

Bir sayının asal çarpa ve bölenlerini elde edebilmek için ilk olarak tüm çarpan ve bölenlerini elde etmek gerekir. Ardından asal olan çarpan ve bölenler bulunur. 36 sayısını asal çarpan ve bölenler; 2, 3