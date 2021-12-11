368 nerenin kodu? 368 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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368 kodu bir şehre özel olarak kullanılan bir kod türüdür. 368 kodu Türkiye'nin Sinop şehrine özeldir. Sinop'ta bulunan bir numarayı aramak için, numara başına 368 kodu yazılmalıdır.

368 Nerenin Kodu?

Şehirlerin telefon numaralarında kullanılan kodlar bulunuyor. Kullanılan kodlardan arasında 368 alan kodu da bulunuyor. Şehir kodu olarak bilinen 368 alan kodunun ait olduğu şehirler tespit edilmek isteniyor. 368 konu ülkemizin Sinop şehrine ait olan bir alan kodudur.

368 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Telefonlarda görülen alan kodlarının bir anlamı bulunuyor. Alan kodlarının değişmesi, şehrin değiştiğini gösteriyor. 368 alan kodu da, Sinop iline ait olan bir alan kodudur.