364 nerenin kodu? 364 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Telefon kodu olarak bilinen 364 kodu herkes tarafından kullanılabiliyor. Kullanılan 364 telefon kodu, Çorum şehrine aittir. Çorum'da bulunan sabit numaralar aranırken 364 telefon kodu kullanılıyor.

364 Nerenin Kodu?

Telefon kodlarının kullanımı günümüzde aynı şekilde devam ediyor. Şehirleri temsil eden her bir telefon kodu kişilerce bilinmesi gerekiyor. Merak edilen 364 telefon kodu bir ilin kullandığı telefon kodudur. Çorum şehrinin kullandığı telefon kodu, 364'dür.

364 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Telefon kodlarının hangi şehirleri temsil ettiği oldukça detaylı araştırılıyor. Merak edilen 364 telefon kodu internette yer alan bir bilgidir. 364 telefon kodu Çoruma şehrine özel bir kod türüdür.