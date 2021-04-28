36 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 36 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye’de kullanılan plaka kodu dikdörtgen bir gösterime sahiptir. Buna göre, plakanın en sol kısmında ülkeyi ifade eden TR simgesine yer verilir. Bundan sonraysa sırasıyla; şehir kodu, harf sıralaması ve tekrar bir rakam grubu gelir. Bu kodlamaya önce il için bir plaka verilerek başlanır. Sonrasında ile bağlı bulunan ilçeler için ayrı bir sınıflandırma yapılır.

36 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Türkiye’de kullanılan plaka kodları illerin alfabetik sıraya dizilmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre 36 numaralı plaka kodu Kars iline aittir. Trafikte seyreden bir araçta 36 plaka kodu görüldüğü takdirde, bu aracın Kars’a kayıtlı olduğu anlaşılır. Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir şehirdir. Plakada yer alan harf ve rakam grupları ise Kars’a bağlı ilçelere göre ayrı bir sınıflandırmaya sahiptir. Bunlardan; AC (001-036), EA (001-036), K (0001-36), M (0001-36) ve T (001-36) kodları Kars Merkez’e aittir.

Alfabetik sıraya bakıldığında, plaka kodu olarak Kars’ı İzmir ve Kastamonu takip etmektedir. Buna göre, İzmir’in plaka kodu 35 ve Kastamonu’nun plaka kodu da 37 şeklindedir. İllere ait plaka kodları genel kültür yarışmalarında sıklıkla soru olarak gündeme gelmektedir.