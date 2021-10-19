3544 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 3544 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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3544, Turkcell Mobil Ödeme ile satın alınan BluTV üyeliğinin iptali için kullanılan bir hattıdır.

3544 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

3544 nolu hattı BluTV üyeliğinin itali için kullanılır.

3544 Hattı Ne İşe Yarar?

Tüketiciler hesabım sayfasında bulunan "İptal Et" butonu aracılığıyla aboneliğinizi iptal ettirmeniz olanaklıdır. Bu işlemi ancak web ya da mobil web üzerinden bu işlemi sağlamanız mümkündür. Fakat mobil uygulamalarda bu özellik bulunmamaktadır.

3544 Hattı Arama Saatleri Nelerdir?

3544 üzerinden abonelik iptali işlemi için saat sınırlaması bulunmamaktadır. Bu işlemi günün her saatinde gerçekleştirmek mümkündür.

3544 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

3544 nolu hat üzerinden ve web ya da web mobil üzerinden satın alınan yıllık BLUTV üyeliğinin iptali yapılabilir. Yıllık abonelik iptali halinde cayma bedeli ödenmez. 3544'e atılan "İPTAL" mesajı üzerine size bilgilendirme mesajı gelecektir. Bu mesaj alındıktan sonra ise artık BluTV üyeliğinizin iptali işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu sırada sms ücreti dışında bir ücret söz konusu olmamaktadır.