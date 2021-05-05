35 projeye TÜBİTAK desteği

Lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencilerinin hazırladığı 35 proje desteklenmeye değer bulundu.

RTEÜ tarafından projeleri yürüten öğrenci ve danışman hocaları tebrik etmek amaçlı yapılan açıklamada şunlar denildi: "2020/2. Döneminde ülkemizdeki devlet ve vakıf dahil tüm üniversiteler arasında 156 üniversitenin öğrencileri tarafından sunulan projeler desteklendi. Öğrenciler bir danışman öğretim elemanı rehberliğinde bu projeleri hazırlıyor ve TÜBİTAK’a müracaat ediyorlar. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 çağrı sonuçlarına göre üniversitemizin değişik fakültelerinde okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan 35 proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu sonuçlarla üniversitemiz, söz konusu çağrı döneminde kendisinden çok önce kurulan birçok eski ve köklü üniversiteyi geride bırakarak TÜBİTAK tarafından projesi desteklenen 156 üniversite arasında en çok projesi desteklenen 12'inci üniversite oldu. Üniversitemizin bu başarıyı yakalamasında katkısı olan başta öğrencilerimiz olmak üzere onları bu süreçte destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimiz ile ilgili birimlerin yöneticilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."