35 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 35 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

İzmir, Ege Bölgesinde yer alan ve nüfusu yaklaşık 4 milyon civarında bulunan bir şehirdir. Havası ve denizi ile her zaman ilgi odağı olmayı başarmıştır. Ege'nin en güzel sahillerine sahip olan ilidir.

35 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Ülkemizde yer alan il sayısı 81 tanedir. Bu illerin plaka kodları birbirinden farklıdır. Bu sayede hangi şehrin hangi plakaya sahip olduğu kolayca anlaşılmaktadır. 35 plaka kodunun sahibi ise Ege Bölgesi'nde yer alan kıyı şehrimiz İzmir'dir.

35 plakaya sahip olan İzmir'in 30 adet ilçesi bulunmaktadır. İzmir'in merkezi ile ilçeleri arasında plakalar içerisinde yer alan harf grupları değişiklik göstermektedir. Plakanın başında bulunan 35 sayısı ise hem merkezde hem de ilçelerde aynıdır. Bunun nedeni ise hangi ilçenin İzmir'e ait olduğunun bilinmesiyle alakalıdır.

Nerede olursanız olun eğer karşınıza 35 plakalı bir araç çıkarsa bu plakalı araç İzmir'e aittir. Türkiye'nin popüler şehirlerinden birisi olan İzmir'in plaka kodunu bilerek genel kültürünüzü geliştirebilirsiniz. Türkiye genelinde sıkça rastlanan bir plaka kodu olarak 35 sayısı karşımıza çıkmaktadır.