338 nerenin kodu? 338 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Szalaiden kafa karıştıran paylaşım Fenerbahçe Chelseayi yalanlamıştı ancak...Szalai'den kafa karıştıran paylaşım! Fenerbahçe Chelsea'yi yalanlamıştı ancak...#Attila Szalai
Asgari ücrette peş peşe önemli açıklamalarAsgari ücrette peş peşe önemli açıklamalar#Asgari Ücret
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
Canlı | Almanyada kırmızı kart ve 2. golCanlı | Almanya'da kırmızı kart ve 2. gol#Borussia Dortmund
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
Dünyanın gözü buradaydı... Sona erdi Kremlin ve Beyaz Saraydan peş peşe açıklamalarDünyanın gözü buradaydı... Sona erdi! Kremlin ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar#Ukrayna
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler Cincona 6 Kasımda 6 tane atmıştık...Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler! "Cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık..."#Fenerbahçe
Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme Suikast timindeki isim yakalandıKaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suikast timindeki isim yakalandı#Cemal Kaşıkçı
Tarihi derbinin kazananı Fenerbahçe 7 gol, 1 kırmızı kartTarihi derbinin kazananı Fenerbahçe! 7 gol, 1 kırmızı kart#Galatasaray
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu..Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu.. #Emine Erdoğan
Fatih Terim hastaneye kaldırıldıFatih Terim hastaneye kaldırıldı! #Galatasaray
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

338 nerenin kodu? 338 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

338 nerenin kodu 338 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Bireyler cep telefonlarına gelen aramalarda farklı numaralarla karşılaşabiliyor. Alan kodları konusunda bilgi sahibi olmak adına araştırmalar yapılıyor. 338 alan kodu bireylerce araştırılan alan kodu türleri arasında bulunuyor. Merak edilen 338 alan kodunun hangi şehre özel olduğu merak ediliyor. 338 nerenin kodu? 338 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait? 338 alan kodu hakkında sizlere tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

İllere özel kullanıma sunulan alan kodları oldukça önemlidir. Şehirleri temsil eden telefon kodları arasında 338 kodu da bulunuyor. Karaman ilini aramak için 338 alan kodu kullanılıyor. 

 338 Nerenin Kodu? 

 İllerin kullandığı telefon kodları için bilgi sahibi olmak isteyen bireyler bulunuyor. Bireyler yabancı numaraları araştırırken telefon kodlarını da araştırıyor. 338 telefon kodu, Karaman ilinin kullandığı telefon kodudur. Karaman şehrinde bulunan telefon numaralarını aramak isteyenler, 338 telefon kodunu kullanması gerekir. 

 338 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Telefon kodları arasında yer alan 338 kodunun temsil ettiği bir il bulunuyor. Karaman iline özel tanımlanan telefon kodu, 338'dir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi