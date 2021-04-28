33 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 33 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Akdeniz Bölgesi'nin tatil cenneti olarak bilinen yeri Mersin'dir. Temiz sahilleri ve yemek kültürü ile ilgi çeken bir il olmuştur. Mersin ilinin kullanmış olduğu plaka kodu ise 33 plakadır. Karşınıza 33 plaka ile başlayan bir taşıt çıkarsa eğer bu plakanın sahibi Mersin ilidir. Aynı şekilde Mersin'e ait olan ilçelerde 33 plaka kodu ile başlar.

33 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Mersin ili ve ilçeleri sabit şekilde 33 plaka kodu ile başlamaktadır. Ancak, il ve ilçeleri ayırt etmek için harf kodları değişiklik göstermektedir. Örneğin 33 V ile başlayan bir plaka Mersin'in Silifke ilçesini işaret etmektedir. Bu şekilde harf grupları değişerek il ve ilçeler tespit edilebilmektedir. Bu sayede karışıklık çıkması muhtemel olmayacaktır. İl ve ilçelerin ismini plakalar ile bulma şansınız vardır.

Türkiye’de Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin'e yaşayan insanlar 33 plaka kodunu sıklıkla görmektedir. Onun dışında nerede bulunursanız bulunun 33 plakanın Mersin'e ait olduğunu unutmayın. Plaka kodları illerin ve ilçelerin bilinmesi için oldukça önemlidir. Plaka kodlarını öğrenerek genel kültürünüzü geliştirebilirsiniz.