33 bin diplomalı baba

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanmak üzere 72 farklı alt öğrenme alanında geliştirilmiş 2 bin 741’i mesleki ve 914’ü genel olmak üzere toplam 3 bin 655 yaygın eğitim kurs programı bulunuyor. Kurs programlarıyla bireylerin sahip oldukları yeterlik ve nitelikleri geliştirebilmek, yeni yeterlikler kazanmalarına destek olmak ve bireyin hem nesnesi hem de öznesi olduğu öğrenmelerle donatılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Kurs programları arasında aile ile ebeveynlerin eğitimine yönelik çalışmalar da destekleniyor. Aile eğitimi programı ile nitelikli aile bireylerinin yetişmesi, evlilik birlikteliğinin sağlıklı başlaması ve devam etmesi, aile içi etkileşimle ilgili sorunların çözülmesi, aile birlik ve düzeninin sağlanması için bireylere sağlıklı bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Aile bireylerinin sağlıklı evlilik, aile içi etkileşim, rol, görev ve sorumlulukların paylaşımı, aile yılmazlığı, aile kurma, aile olmayı sürdürebilme gibi konularda temel bilgi ve becerileri edinmeleri için kurs programları düzenleniyor. Kurslar bakanlığa bağlı halk eğitim merkezlerinde yürütülüyor.

YAŞ GRUBUNA ÖZEL KURSLAR

Bakanlık, Baba Destek Eğitimi Programı’nı da son iki yılda 3-6 yaş ve 7-11 yaş arası olmak üzere 2 ayrı program şeklinde düzenledi. 3-6 yaş Baba Destek Eğitimi Programı’nda bu yaş grubunda çocuğu bulunan babaların çocuğun gelişiminde önemli olduklarını fark etmeleri, çocukların ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmelerini, çocukla ilgili uygun beklentiler edinmelerini, evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemeleri, evlilik ve aile içi iletişimde edindikleri becerileri kullanmaları amaçlandı.

7-11 yaş Baba Destek Eğitimi Programı’nda ise bu yaşta çocuğu bulunan babalara yönelik daha alt yaş grubundaki amaçlara ek olarak öğretmen-veli iş birliğinde daha aktif rol almaları da yer aldı. Program kapsamında, son iki yılda 3-6 yaş çocuğu olan ebeveynlere de 487 kurs açıldı, 7 bin 924 kursiyer sertifika aldı. Aynı dönemde 7-11 yaş aralığındaki Baba Destek Eğitimi Kurs Programı’na yönelik de bin 744 kurs açıldı ve kurslara toplam 25 bin 576 kursiyer katıldı. Böylece babalar için açılan kurslara katılanların sayısı 33 bin 500 oldu.

YENİ PROGRAMLAR YOLDA

MEB, Aile Eğitimi Programı’nın içeriğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor, Talim ve Terbiye Kurulundan gerekli onayların alınmasının ardından eğitim içeriği yenilenmiş bu programlar tüm hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanacak.