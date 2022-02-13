32'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 32 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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Sayılar, matematiği oluşturan temel kavramlardır. Matematik alanının konusu olan sayılar üzerinden çok çeşitli konular ele alınır. Bu konuların başında da çarpan ve bölenler gelmektedir. Ayrıca asal çarpan ve bölenlerde yine bu konulardan biridir.

32'nin Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanı aynı zamanda bölenidir. Bu yüzden çarpanlarına ayırarak bölenlerini bölenlerine ayırarak çarpanlarını da elde etmiş oluruz. 32 sayısının çarpanları ile bölenlerini bulmak için 32'yi kendinden küçük olan rakam ve sayılara bölmek gerekir. 32'nin çarpanları ile bölenleri 6 tanedir. Bu sayılar 32'yi tam olarak böler. Doğal olarak tam olarak da çarpanı olur. 32'nin çarpan ve bölenleri şunlardır;

1, 2, 4, 8, 16, 32

32 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

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32 sayısının asal çarpan ve bölenini bulmak oldukça basit bir işlemdir. Bunun için öncelikle 32 sayısını bölenlerine yani çarpanlarına ayırmak gerekir. Ardından bu sayılar ve rakamlar arasından asal olanları 32 sayısın asal çarpanıdır. 32 sayısının asal çarpan ve böleni 2'dir.