32 yaşındaki üniversiteye ‘Oscar’ getiren 5 kriter

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) son yıllarda ard arda gelen uluslararası başarılarla dikkat çekiyor. 2019 yılında UNESCO tarafından “Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezi” unvanı alan üniversite 2023’de Avrupa Komisyonu’nda “Araştırmacı İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü”ne layık görüldü. 1992 yılında kurulan ve bugün 32 yaşında ‘genç’ bir üniversite olan İYTE, Londra merkezli, yükseköğretim kurumları derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen sıralamalarda son yıllarda adını genç üniversiteler arasında çeşitli kategorilerde hep üst sıralara yazdırmayı başardı. Son olarak da 2024 yılınınTHE Awards Asia ödüllerinde liderlik kategorisinde birinciliği kazandı. Yükseköğretimde “Liderlik Oscar”ı olarak tanımlanan ödülün haberini Nuran Çakmakçı Eğitim Radar’ı köşesinden duyurmuştu. Uluslararası ödül ve ünvanlarla taçlanan başarının nedenleri görmek için İYTE’nin İzmir Urla’daki yerleşkesine gidip Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’ın kapısını çaldık.

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“Uzun zamandır verdiğimiz emeğin uluslararası arenada görünmesi ve ‘Liderlik ve Yılın Yönetim Ekibi Ödülü’ ile takdir edilmesi bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu ve bundan önceki ödüller, sadece üniversitemiz için değil Türkiyemiz ve yükseköğretimimiz adına da son derece önemli” diyen Prof. Dr. Baran başarının kapısını açan 5 anahtarı şöyle sıraladı:

1. EĞİTİM KALİTESİ

Benimsediğimiz eğitim modeliyle öğrencilerimize sadece iyi bir akademik eğitim vermekle kalmıyor onları aynı zamanda 21’inci yüzyıl becerileriyle donatıyor, girişimcilik ve liderlik alanında geleceğe hazırlıyoruz. Böylece henüz mezun olmadan dahi iş bulabilen veya iş kurabilen, gittiği her ortamda fark yaratan projelere imza atan bir nesil yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de bir ilk olarak öğrencilerimize mezuniyet diplomalarının yanı sıra “Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi”ne sahip olma fırsatını da sunuyoruz.



2. AKADEMİK PERFORMANS

Sahip olduğumuz en büyük servetimiz öğretim üyelerimiz. TÜBİTAK, TÜSEB, sanayii kuruluşları gibi ulusal kaynakların yanı sıra Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan aldığımız prestijli ve yüksek bütçeli desteklerle bilimsel projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Enstitümüzün konsorsiyum lideri olduğu Biyomedikal Teknolojiler ve Inovasyon (BIOTIN) Doktora Programı Projemiz AB Horizon-MSCA-COFUND 2021 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Bunun bir çıktısı olarak İYTE, öğretim üyesi başına bilimsel yayında devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Bu yayınların da yüzde 43,3’ü dünyanın en iyi yüzde 10 dilimindeki bilimsel dergilerde yayınlandı. İnsan kaynakları ekseninde istihdam ettiğimiz dünya standartlarında üstün başarılara imza atmış Türk ve uluslararası öğretim üyelerimiz ve istihdam süreçlerimizin mutlak liyakat esaslı yönetilmesi ile Avrupa Komisyonu’nda “Araştırmacı İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü”nü aldık. Ülkemizde bu ödülü alan iki üniversiteden biriyiz.

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3. TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Türkiye'nin Teknoloji Üssü İYTE mottosuyla yürüttüğümüz çok önemli çalışmalarımız oldu. Tam zamanlı AR-GE personelimizin sayısı 800’lerden 1800’lere ulaştı. Toplam ciromuz 906 milyon TL’den 5,5 milyarlara ulaşırken toplam ihracatımız 80 milyon dolardan 220 milyon dolarlara geldi. Kampüs alanımızda inşasına yeni başladığımız “Teknopark İzmir Güney Yerleşkemiz” ile bu faaliyetlerimiz katlanarak ve bir küresel inovasyon ve girişimcilik merkezine dönüşerek devam ediyor. Teknopark İzmir ise 2023 yılında Avrupa Komisyonu’ndan “Yerel İnovasyon Ekosisteminin Güçlendirilmesi” kapsamında Avupa’nın en başarılı 10 Teknopark’ından biri seçildi.

Uzun yılların bir hayali olan Bilişim Vadisi İzmir’in 2 Mayıs 2023 tarihinde kampüsümüze kazandırılması ile ulusal ve küresel 34 yüksek teknoloji şirketi kazanıldı.



4. ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI

Uluslararasılaşma anlamında çok önemli faaliyetler yürüttük. Bu çalışmaların doğal bir sonucu olarak yayınladığımız bilimsel makalelerin yüzde 45,5’ini dünyanın başka üniversiteleriyle iş birliği ile gerçekleştirdik. Yani mesele sadece öğretim üyesi başına yayınlanan makale sayısında birinci olmak değil, yayınların kalitesi ve etki değeri de son derece önemli. 2019 yılında “UNESCO-Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezi” unvanını aldık.

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5. TOPLUMUN HER KESİMİNE EĞİTİM HİZMETİ

Kampüsümüzde 6 bin lisans öğrencimiz, bin 500 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz, bin 200 de akademik ve idari personelimiz var. Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir’de ise 2 bin 700 tam zamanlı AR-GE personeli çalışıyor. Bu kapsamda da toplumun kılcal damarlarına inerek çok ciddi projeler ve sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. İlköğretim öğrencilerimize çocuk üniversitemiz, lise öğrencilerine bilim kamplarımız, üniversite, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacı programlarımız var. Sanayi kuruluşları ve sanayicilerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız iki ayrı çalışma ile 50 yaş üstü insanlarımız için İkinci Bahar üniversitemizi ve huzurevlerinde kalanlar için sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz.



PROF. DR. YUSUF BARAN

11 Aralık 1977 tarihinde doğdu. 1998 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2002 ve Doktora derecesini 2006 yılında ODTÜ’den aldı. 2007-2015 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 28 Kasım 2018 tarihinden itibaren İYTE Rektörü ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.