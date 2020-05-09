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Eğitim
Haber Giriş: 09.05.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

32 ülkeyle video konferans...Eğitimde dünyadaki uygulamalar neler

Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
32 ülkeyle video konferans...Eğitimde dünyadaki uygulamalar neler
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında 32 ülkedeki eğitim müşavirleri ile toplantı yapıldı. Konferansta salgın sürecindeki örnek uygulamalar ele alındı.

Türkiye’nin 32 ülkedeki eğitim müşavirleri ve eğitim ateşeleri ile video konferans gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında düzenlendi.

ÖRNEK UYGULAMALAR VE GELİŞMELER 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, daire başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının 32 farklı ülkeden 30 eğitim müşaviri, 21 eğitim ataşesi olmak üzere 51 temsilcinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin salgın sürecindeki örnek uygulamaları ile dünyada eğitime ilişkin gelişmeler ele alındı.

SAFRAN'DAN ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR 
Yurtdışı eğitim temsilcileriyle MEB'in uzaktan eğitim sürecindeki çalışmalarının uluslararası yansımalarını değerlendiren Bakan Yardımcısı Safran, bağlantının kurulduğu ülkelerin uzaktan eğitim konusunda aldıkları tedbirler hakkında bilgi aldı. Safran, temsilcilere yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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