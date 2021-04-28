32 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 32 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ülkemizde toplamda 81 adet il bulunur. Bu illerin her birisine ait özel bir plaka kodu mevcuttur. Bu plaka kodları araçların hangi illere ait olduğunu gösterdiği gibi, harflendirmeler sayesinde hangi ilçeye ait oldukları da bilinmektedir.

32 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

32 nolu plaka kodu ülkemiz sınırları içerisinde bulunan Isparta ilini temsil etmektedir. Bu ile kayıtlı olan bütün taşıtların plakaları 32 ile başlamaktadır.

32 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Isparta'nın plaka kodu 32'dir. Isparta'ya bağlı olan her ilçenin de kendine özgü plaka kodu vardır. Bu plaka kodları rakamların yanında özel harf grupları eklenmesi ile oluşturulduğundan dolayı, her ilçeye farklı harf grupları verilmiştir.

Isparta ilinin 1 merkezi ve toplamda 12 adet ilçesi bulunmaktadır. Isparta'nın ilçeleri şunlardır:

Atabey

Aksu

Gelendost

Eğirdir

Keçiborlu

Gönen

Senirkent

Sütçüler

Uluborlu

Yanişarbademli

Yalvaç

Şarkikaraağaç

Isparta ilimize ait olan her ilçe için belirli harf kodları vardır. Plaka kodları sayesinde araçların gerekli tüm işlemleri sorunsuz gerçekleştirilebilmektedir. 32 nolu plaka kodu bulmacalarda en çok çıkan plaka kodlarından birisidir.