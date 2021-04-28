32 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 32 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Plaka kodları motorlu taşıtların hangi illere ait olduklarını göstermekte olan rakam ve harf gruplarından oluşan araç kimlikleridir. Bu plaka kodlarının içerisinde bulunanlardan birisi de 32 nolu plaka kodudur. Peki, 32 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 32 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir? Sizin için tüm detaylarıyla derledik.
Ülkemizde toplamda 81 adet il bulunur. Bu illerin her birisine ait özel bir plaka kodu mevcuttur. Bu plaka kodları araçların hangi illere ait olduğunu gösterdiği gibi, harflendirmeler sayesinde hangi ilçeye ait oldukları da bilinmektedir.
32 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
32 nolu plaka kodu ülkemiz sınırları içerisinde bulunan Isparta ilini temsil etmektedir. Bu ile kayıtlı olan bütün taşıtların plakaları 32 ile başlamaktadır.
32 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?
Isparta'nın plaka kodu 32'dir. Isparta'ya bağlı olan her ilçenin de kendine özgü plaka kodu vardır. Bu plaka kodları rakamların yanında özel harf grupları eklenmesi ile oluşturulduğundan dolayı, her ilçeye farklı harf grupları verilmiştir.
Isparta ilinin 1 merkezi ve toplamda 12 adet ilçesi bulunmaktadır. Isparta'nın ilçeleri şunlardır:
Atabey
Aksu
Gelendost
Eğirdir
Keçiborlu
Gönen
Senirkent
Sütçüler
Uluborlu
Yanişarbademli
Yalvaç
Şarkikaraağaç
Isparta ilimize ait olan her ilçe için belirli harf kodları vardır. Plaka kodları sayesinde araçların gerekli tüm işlemleri sorunsuz gerçekleştirilebilmektedir. 32 nolu plaka kodu bulmacalarda en çok çıkan plaka kodlarından birisidir.