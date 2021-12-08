32 bit ve 64 bit arasındaki fark nedir? 32 bit ile 64 bit farkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Szalaiden kafa karıştıran paylaşım Fenerbahçe Chelseayi yalanlamıştı ancak...Szalai'den kafa karıştıran paylaşım! Fenerbahçe Chelsea'yi yalanlamıştı ancak...#Attila Szalai
Asgari ücrette peş peşe önemli açıklamalarAsgari ücrette peş peşe önemli açıklamalar#Asgari Ücret
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)#Borussia Dortmund
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
Dünyanın gözü buradaydı... Sona erdi Kremlin ve Beyaz Saraydan peş peşe açıklamalarDünyanın gözü buradaydı... Sona erdi! Kremlin ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar #Ukrayna
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler Cincona 6 Kasımda 6 tane atmıştık...Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler! "Cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık..."#Fenerbahçe
Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme Suikast timindeki isim yakalandıKaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suikast timindeki isim yakalandı#Cemal Kaşıkçı
Tarihi derbinin kazananı Fenerbahçe 7 gol, 1 kırmızı kartTarihi derbinin kazananı Fenerbahçe! 7 gol, 1 kırmızı kart#Galatasaray
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu..Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu.. #Emine Erdoğan
Fatih Terim hastaneye kaldırıldıFatih Terim hastaneye kaldırıldı! #Galatasaray
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

32 bit ve 64 bit arasındaki fark nedir? 32 bit ile 64 bit farkı

32 bit ve 64 bit arasındaki fark nedir 32 bit ile 64 bit farkı

Bilgisayarlarda özellikle işletim sistemi 32 bit ile 64 bit arasında değişkenlik gösterir. Bu durum bilgisayarın kalitesi ile beraber de doğrudan orantılı olarak öne çıkar. Peki 32 Bit ve 64 bit arasındaki fark nedir? 32 bit ile 64 bit farkı hakkında tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Özellikle 32 bit ile 64 bit arasındaki farkları ne olduğu önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu durum bilgisayarın kalitesi ile beraber taşıyacağı kapasitesini de önemli oranda gösterir. Bu sebepten dolayı işletim sistemine bağlı olarak bilgisayarlar 32 bit veya 64 bit olarak öne çıkar.

 32 Bit ve 64 Bit Arasındaki Fark Nedir?

 32 bit ile 64 ve bilgisayar üzerinden bir işletim sistemi olarak öne çıkar. Bu doğrultuda 32bit işletim sistemi 4 GB kadar RAM kullanım imkanı tanır. Aynı şekilde 4 GB RAM üzerinde bir kullanım için ise 64 bit işletim sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda birçok farklı yazılım sistemi ile beraber programları daha kolay biçimde kullanma imkanı elde edilir.

 32 Bit ile 64 Bit Farkı

 32 bit ile 64 bit arasındaki fark bilgisayar üzerinden RAM şeklinde fark yaratır. Bu doğrultuda 32bit ve bilgisayar en fazla 4 GB RAM taşır. Ancak 64 bit bilgisayar ise 4 GB üzeri kapasiteye sahiptir. Bu da bilgisayarın çok daha güçlü ve etkin bir şekilde çalışmasına olanak vermektedir. Bu yönüyle bilgisayarlar için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi