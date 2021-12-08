32 bit ve 64 bit arasındaki fark nedir? 32 bit ile 64 bit farkı

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Özellikle 32 bit ile 64 bit arasındaki farkları ne olduğu önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu durum bilgisayarın kalitesi ile beraber taşıyacağı kapasitesini de önemli oranda gösterir. Bu sebepten dolayı işletim sistemine bağlı olarak bilgisayarlar 32 bit veya 64 bit olarak öne çıkar.

32 Bit ve 64 Bit Arasındaki Fark Nedir?

32 bit ile 64 ve bilgisayar üzerinden bir işletim sistemi olarak öne çıkar. Bu doğrultuda 32bit işletim sistemi 4 GB kadar RAM kullanım imkanı tanır. Aynı şekilde 4 GB RAM üzerinde bir kullanım için ise 64 bit işletim sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda birçok farklı yazılım sistemi ile beraber programları daha kolay biçimde kullanma imkanı elde edilir.

32 Bit ile 64 Bit Farkı

32 bit ile 64 bit arasındaki fark bilgisayar üzerinden RAM şeklinde fark yaratır. Bu doğrultuda 32bit ve bilgisayar en fazla 4 GB RAM taşır. Ancak 64 bit bilgisayar ise 4 GB üzeri kapasiteye sahiptir. Bu da bilgisayarın çok daha güçlü ve etkin bir şekilde çalışmasına olanak vermektedir. Bu yönüyle bilgisayarlar için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.