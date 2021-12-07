318 nerenin kodu? 318 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Haberin Devamı

Telefon kodları şehirler arası aramalarda kullanılan kod türleridir. Şehirler arası arama yapılacağı zaman şehirlere ait olan telefon kodları kullanılıyor. 318 telefon kodu Kırıkkale şehrine aittir.

318 Nerenin Kodu?

İllere tanımlanan telefon kodları günümüzde yaygın olarak araştırılıyor. Herkesin merak ettiği 318 alan kodunun araştırması kişiler tarafından yapılıyor. Merak edilen 318 telefon kodu, Kırıkkale şehrinde kullanılıyor. Kişiler 318 telefon kodu içeren bir numara tarafından aranıyorsa, Kırıkkale şehrine ait bir numaradır.

318 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

İllerin kullandığı telefon kodları hakkında yer alan birçok bilgi bulunuyor. Kullanılan 318 telefon kodu, Kırıkkale şehrini temsil eden bir kod çeşididir.