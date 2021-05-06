3179 nitelik kodu nedir? KPSS 3179 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Nitelik kodu KPSS adaylarının tercih yapacağı alana göre önceden belirlenmiş kısa kodlardır. Adayların tercih bölümünde belirtilen nitelik koduna uygun olarak belirlenmiş şartları taşıması gereklidir.

3179 Nitelik Kodu Nedir?

Ülkemizde memur statüsünde çalışabilmek için yapılan KPSS sınavında başarılı olmak gereklidir. Sınavda başarı sağlayanlar tercih yapma ve atanma hakkı elde edebilmektedir. Bu süreçte asıl kaynak ÖSYM tercih kılavuzudur.

Kılavuzda nitelik kodları yer almakta ve her nitelik kodu için ise ayrı özel şartlar istendiği belirtilmektedir. Alan bölümünde 3179 nitelik kodunu işaretlemiş olanların bazı belirlenmiş özel şartları taşıyor olması gereklidir. 3179 nitelik kodu için açılan kadrolara yerleşebilmek için öncelikle ön lisans programlarından ilgili bölümleri bitirmiş olmak gereklidir.

KPSS 3179 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

3179 nitelik kodu için açılan kadrolara başvurabilmek için KPSS puanıyla birlikte taşınması gereken özel şartlar belirlenmiştir. Öncelikle başvuru yapacak adayların;

Sekreterlik,

Ofis teknolojileri ve yönetimi,

Büro yönetimi,

Büro yönetimi ve sekreterliği,

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı

Önlisans programlarından mezun olması gereklidir. Ayrıca adayların iyi derecede bilgisayar kullanabilmesi, 10 parmak yazı yazabiliyor olması, güçlü iletişim özelliklerini taşıyor olması gereklidir. 3179 nitelik kodu ile açılan kadroya başvuruda bulunacak adayların tüm özel şartları taşıyor olması aranmaktadır.