3173 nitelik kodu nedir? KPSS 3173 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

KPSS sınavı ÖSYM tarafından hazırlanmış Kamu Personeli Seçme Sınavıdır. Bu sınava giren kişiler sınav sonuçlarında başarılı olan kişilerin bir sonraki aşaması kılavuz incelemesidir. Kılavuz incelemesi yapılırken kişilerin gördüğü ve hakkında araştırma yaptığı konulardan bir tanesi de 3173 kodudur.

KPSS 3173 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS sınavında belirli bir oranda başarı gösteren ve tercih yapmaya hak kazanan kişiler tercih listesini oluşturur iken karşılarına 3173 nitelik kodu çıkmaktadır. Nitelik kodları kamu personeli olarak istihdam edilmek isteyen kişilerin tercih yapacakları bölüme göre belirlenmiş olan ve b adayların taşıması gereken özellikleri ifade eden kodlardır. 3173 nitelik kodu da bu kodlardan bir tanesidir.

3173 nitelik kodu kılavuz açıklamasında '' Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak'' şeklinde açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre belirtilen bölümlerde okumuş ve mezun olmuş kişilerin tümü bu nitelik kodunun yer aldığı kadrolara başvurabilmektedir.