316 bin öğretmen uzman ve başöğretmen oldu

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Bakanlık tarafından ‘Öğretmenlik Mesleği Kanunu’ ve ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ kapsamında hazırlanan ‘2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz’, 23 Aralık 2024’te yayımlanmıştı. Kılavuzla birlikte öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı.

15 OCAK İTİBARIYLA TAZMİNATTAN YARARLANDILAR

Bu kapsamda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları, 27 Aralık 2024’te Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı. Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere, gerekli işlemlerin ardından unvanları doğrultusunda sertifikaları verildi. Böylece 15 Ocak itibarıyla 66 bin 658 öğretmen ‘uzman öğretmen’, 249 bin 198 öğretmen de ‘başöğretmen’ unvanı aldı. Toplamda unvan alan 315 bin 856 öğretmen, 15 Ocak itibarıyla yeni unvanları doğrultusunda eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı.

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MAAŞLAR 77 BİN TL’YE KADAR YÜKSELİYOR

‘Uzman Öğretmen’ unvanını alan öğretmenlerin maaşına 5 bin 700 TL, ‘Baş Öğretmen’ unvanı alanlara da 11 bin 500 TL ekleniyor. Öğretmenlerin aldıkları ücret çalışma yıllarına göre değişse de unvanla birlikte Uzman Öğretmen maaşı ortalama 56 bin 300, başöğretmen maaşı ise 62 bin lira seviyesinde oluyor. Bunun yanı sıra ek ders almaları halinde öğretmenlere 15 bin lira da ek ders ücreti ilave ediliyor. Böylece öğretmenlerin maaşı 77 bin lira seviyesine kadar yükselebiliyor.