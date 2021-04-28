31 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 31 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Merkezi Antakya olan Hatay ilinin nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon civarındadır. Yemekleri ve gezilecek yerleri ile her zaman sevilen şehirlerden birisi olmuştur.

31 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Türkiye'de yer alan illerden birisi olan Hatay'a ait plaka kodu 31 ile başlamaktadır. Özel olan plaka kodları her ile ayrı bir sayı ile verilmiştir. Akdeniz Bölgesine bağlı olan Hatay'a ait araç sahipleri 31 plaka kodunu kullanmaktadır. 31 plaka kodunu nerede görürseniz görün Hatay'a ait olduğunu unutmayın.

Tabi illerde yer alan plaka kodu ilk rakamları aynı kalmakla birlikte harf grupları ve son rakamları ilçelerde değişiklik göstermektedir. Yani İle ait olan plaka aynı kalmakta ancak diğer kısımları değişmektedir. Bunun temel nedeni ise ilçelerin ayırt edilmesinin sağlanmasıdır. O ilçeye ait harf grubunu gördüğünüzde ilçenin adını kolayca bilebilirsiniz.

Buradan anlaşılacağı gibi araç ayırt etmeksizin nerede olursanız olun 31 plakanın Hatay şehrine ait olduğunu sakın unutmayın. Bulunduğunuz bir yerde 31 plakalı bir araç görürseniz eğer Hatay'a ait olduğunu artık kolayca bileceksiniz.