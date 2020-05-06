31 MayÄ±sâ€™a kadar eÄŸitim ve sÄ±nav yok

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) Ã–zel EÄŸitim KurumlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;ÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle alÄ±nan tedbirler doÄŸrultusunda, Ã¶zel anaokullarÄ±, ilkokullar, ortaokullar, ortaÃ¶ÄŸretim okullarÄ±, Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, sosyal etkinlik merkezleri, Ã¶zel ulaÅŸtÄ±rma hizmetleri mesleki eÄŸitim ve geliÅŸtirme kurslarÄ±, uzaktan Ã¶ÄŸretim yapan kuruluÅŸlar, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kurslarÄ±, iÅŸ makineleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼ eÄŸitim kurslarÄ±, hizmet iÃ§i eÄŸitim merkezleri, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eÄŸitim merkezleri ile benzeri Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda 30 Nisanâ€™a kadar verilen ara, 31 MayÄ±sâ€™a kadar uzatÄ±ldÄ±.

SINAVLAR YAPILMAYACAK, ETKÄ°NLÄ°KLER YOK

Bu sÃ¼re iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± planlanan bursluluk sÄ±navlarÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±nÄ±n e-SÄ±nav ve direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±, mesleki eÄŸitim ve geliÅŸtirme kurslarÄ± ile iÅŸ makineleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼ eÄŸitim kurslarÄ±nÄ±n teorik ve uygulama sÄ±navlar yapÄ±lmayacak. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, uzaktan Ã¶ÄŸretim yapan kuruluÅŸlar, hizmet iÃ§i eÄŸitim merkezlerinde kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sÄ±navlarÄ± da dahil Ã¶ÄŸrenci/kursiyerlerle hiÃ§bir etkinlik de gerÃ§ekleÅŸtirilmeyecek. Ek olarak, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci barÄ±nma hizmeti veren kurumlar da yukarÄ±da belirtilen sÃ¼re iÃ§erisinde tatil edilecek. Zorunlu olarak barÄ±nma hizmeti almasÄ± gereken Ã¶ÄŸrenciler iÃ§inse kurumda barÄ±nmalarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nlemler alÄ±nacak.

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