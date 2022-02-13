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30'un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 30 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

30un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 30 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Her doğal sayının, bir çarpanı ve böleni bulunur. Bir sayının çarpanı aynı zamanda katları olarak da ifade edilir. Ayrıca çarpanlar bize bölenlerini de verirken bölenleri de çarpanlarını verecektir. Bu doğal sayılardan bir tanesi de 30 sayısıdır. 30'un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 30 sayısının asal çarpanları ile bölenleri hangileridir detayları ile derledik.

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 Çarpan, iki doğal sayının çarpımı ile başka bir sayıyı vermesidir. Bu durumda 30'un çarpanını bulmak için bize birbiri ile çarpımı halinde 30'u verecek sayıları bulmak gerekir. 

 30'un Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 Doğal sayılardan biri olan 30'un çarpan ve bölenlerini elde etmek için 30'un katlarına bakmak gerekir. Ayrıca bir sayıya 30'un böleni diyebilmemiz için de 30'u tam ve kalansız olarak bölebilmelidir. Bu durumda 30'un çarpanları aşağıdaki gibi bulunabilir;

 1 x 30= 30

 2 x 15= 30

 3 x 10= 30

 5 x 6= 30

 30 doğal sayısının çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur. Aynı zamanda bu sayılara kalansız olarak bölünebildiği için 30'un bölenleridir diyebiliriz. 

 30 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 30 sayısının çarpan ve bölenleri şu şekildedir; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Tüm bu çarpan ve bölenler içerisinde yalnızca 2, 3 ve 5 asal olduğu için aynı zamanda asal çarpan ve bölenleridir.

 

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