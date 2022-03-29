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300 çocuğa 120 milyon liralık burs

#Semra & Enver Yücel Vakfı#SEY Vakfı#Hüseyin Yücel
300 çocuğa 120 milyon liralık burs

Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY Vakfı) üçüncü burs başvuru dönemini başlattı. Yeni bursiyerlerle birlikte toplamda 300 çocuğa 8 yıllık eğitim öğretim dönemi boyunca 120 milyon TL’lik burs verecek.

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Asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına, anasınıfından 8’inci sınıf sonuna kadar yüzde 100 eğitim bursu sağlayan vakıf, öğrencinin sadece gideceği özel okulun eğitim ücretini değil; yemek, kitap, kırtasiye, kıyafet ve servis masrafı da dahil olmak üzere tüm eğitim masraflarını karşılıyor.  ‘Gelecek Bursu’ başvuruları 10 Nisan’a kadar vakfın internet sitesinden yapılabilecek.

Vakıf Başkanı Hüseyin Yücel, başvuru için tek koşulun ailenin asgari ücretle geçinmesi olduğunu belirterek, “Bu yıl üçüncü yılımıza giriyoruz. İlk iki yılımızda 150 çocuğumuza eğitim-öğretim anlamında yüzde 100 destek sağladık. Bu sene de bursiyer sayımızı 150 olarak belirledik ve önümüzdeki dönemde 300 çocuğumuz ve ailemiz ile beraber bir yolculuğa çıkacağız. 300 çocuğa eğitim-öğretim hayatları boyunca verdiğimiz burs miktarı 120 milyon lira tutarına ulaşmış olacak. Bursumuz Tüm Türkiye’yi kapsıyor” dedi.

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TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ
Burs kriterlerine değinen Yücel, “Asgari ücretle geçinene her aile çocukları için  başvurularını yapabilirler. Daha çok ekonomik anlamda dezavantajlı anne-babalara yöneldik. İkinci kriterimiz ise anaokuluna ya da ilkokula başlayacak 5-6 yaşlarındaki çocuklarımıza burs imkanı tanıyoruz ve onlar mezun oluncaya kadar tüm eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt ediyoruz. Başka hiçbir kriter yok. Çünkü küçük yaştaki çocuklarımıza herhangi bir sınav kriteri koymak hem pedagojik anlamda doğru değil hem de etik değil. Bu noktada ailelerimiz ile beraber hareket ediyoruz. Aynı zamanda öğrencinin sadece gideceği özel okulun eğitim ücretini değil, yemek, kitap, kırtasiye, kıyafet ve servis masrafı da dahil olmak üzere tüm eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek bu masrafları vakıf olarak karşılamaya taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

 

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#Semra & Enver Yücel Vakfı#SEY Vakfı#Hüseyin Yücel

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