30 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 30 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları 27.09.1962'de yayınlanan yönetmelikçe il bazında alfabetik sisteme uygun şekilde düzenlenmiştir. 1962 yılının Kasım ayında ise tüm plakalar bu düzene uygun şekilde hazırlanmış ve düzenlenmiş hale gelmiştir.

30 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Plakalarda sıkça rastlanan 30 plaka kodu en çok merak edilen kodlar arasındadır. Ülkemizdeki plaka kodları alfabetik bir düzene sahiptir. İl bazındaki bu düzene uygun şekilde 01 kodu Adana'ya ait olmaktadır. Alfabetik düzen 1962 yılında işleme konmuştur fakat bu düzene uymayan bazı şehirler olmuştur. Fakat en çok merak edilen kod olan 30 ise bu düzene uygun şekilde verilen kodlardandır. 30 plaka kodu Hakkari ilimize ait olup bu il için kayıtlı taşıtlarda kullanılmaktadır.

30 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Sıkça rastlanılan plaka numarası olan 30 Hakkari'nin plaka kodudur. Plaka kodları arasında sıklıkla aranılan 30 plaka numarası Hakkari ilimize ve ilçelerine aittir. Hakkari ilinde ve ilçelerinde kayıtlı olan tüm taşıtlara ait plaka kodu 30 ile başlamaktadır.