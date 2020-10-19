30 bin servis aracı denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde 12 Ekim’de başlaması dikkate alınarak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla, ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yoğunlaştırılmış özel denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Ülke genelinde 30 bin 260 okul servis aracının denetlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığı tespit edildi. 159 araç trafikten men edildi ve 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırımın uygulandı. Denetimler planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütülecek.”