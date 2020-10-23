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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

3 yeni fakülte, 2 enstitü kuruldu

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3 yeni fakülte, 2 enstitü kuruldu
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Farklı üniversitelerin bünyesinde üç yeni fakülte iki de enstitü kuruldu. Altı enstitü ise kapatıldı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitülerin kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,
Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Hukuk Fakültesi,
Kayseri Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hitit Üniversitesi bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
İstanbul Gedik Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

6 ENSTİTÜ KAPATILDI
Karara göre kapatılması kararlaştırılan enstitüler ise şöyle:
Hitit Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Hitit Üniversitesi’ne bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü,
Hitit Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

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