3 üssü 5 kaçtır? 3 üzeri 5 sayısı nedir

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Temel olarak üslü sayılarda tam sayının x kere kendisi ile çarpma işlemi gerçekleştirilmektedir. Örnek olarak a üssü x denildiği zaman a taban iken x’e üs ya da kuvvet denilmektedir.

3 Üssü 5 Kaçtır?

3 üssü 5 sorusunda da yukarıdaki mantık dahilinde işlemler yapılmaktadır. Bu soruda 3 taban iken 5 ise üstür. Yani 3 kere 5 olarak bir çarpma işlemi yapılmaz. Bunun yerine 3.3.3.3.3= 243 olarak çözüm bulunur.

3 Üzeri 5 Sayısı Nedir?

Bir sayının direk olarak kendisi ile çarpılması, onun üssü olarak tanımlanmaktadır. Eğer ki sayı iki kere kendi değeri ile çarpılırsa karesi, üç kere çarpılırsa küpü alınmış olacaktır. 3 üzere 5 çözümünde de yine tabandaki sayı, üstündeki sayı kadar kendi ile çarpılmaktadır.

5 tane 3 sayısının çarpılması sonucunda elde edilecek olan sayı da 3 üzere 5 sorusunun cevabı olacaktır.