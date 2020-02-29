MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri3 üniversiteye rektör atandı
GeriEğitim 3 üniversiteye rektör atandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 09:25,Son Güncelleme:/

3 üniversiteye rektör atandı

Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Gedik ile KTO-Karatay üniversitelerine rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Öte yandan YÖK üyeliklerine de iki atama yapıldı.

3 üniversiteye rektör atandı
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Resmi Gazete’nin 29 Şubat 2020 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atamalar yapıldı. Buna göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan; İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle