3 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete’nin 29 Şubat 2020 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atamalar yapıldı. Buna göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan; İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi.