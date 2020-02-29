3 üniversiteye rektör atandı
Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Gedik ile KTO-Karatay üniversitelerine rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Öte yandan YÖK üyeliklerine de iki atama yapıldı.
Resmi Gazete’nin 29 Şubat 2020 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atamalar yapıldı. Buna göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan; İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi.
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