3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
Türkçede yabancı dillerden girmiş birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazıları gündelik yaşamda kullanılır bazıları ise Türkçe karşılığı ile değerlendirilmektedir. Bu dersimizde yabancı sözcüklerin yerine kullanılacak olan Türkçe sözcükleri öğreneceğiz. İşte 3. sınıf Türkçe yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanma konu anlatımı.
Bazen yabancı kelimeler o kadar çok kullanılır ki Türkçe içerisinde artık normal hale gelir. Ancak Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimeler bulunur. Doğru olan bu kelimeleri kullanmaktır. Böylece Türkçemizi daha güzel kullanabiliriz ve daha temiz tutabiliriz. Yani yabancı kelimelerle kirlenmeden düzgün şekilde Türkçemizi konuşabiliriz. Gelin şimdi Türkçeye yerleşmiş bazı yabancı kelimeleri öğrenelim ve onların Türkçe karşılığı ne olduğunu bulalım.
3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma Konu Anlatımı
Türkçede kulağımıza artık yabancı gelmeyen ve bize normal gelen yabancı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin yerine kullanılacak bazı Türkçe karşılıkları yer almaktadır. Şimdi bu kelimelerin bazılarını sayalım ve bunların Türkçe karşılığı kelimeler ile örnek cümleler kuralım.
Mouse = Fare
Computer = Bilgisayar
Modem = Çevirge
Joy - stick = Kumanda kolu
Printer = Yazıcı
Scanner = Tarayıcı
Navigasyon = Yolbul
Adaptör = Uyarlayıcı
Animasyon = Canlandırıcı
E-mail = Elektronik posta
Online = Çevrimiçi
Laptop = Çevrimiçi
Disk = Misket
Dublaj = Seslendirme
Bariyer = Engel
Reyting = İzlenme
Diskalifiye = Yarış dışı bırakılmak
Antrenör = Çalıştırıcı
Ofis = İşyeri
Görmüş olduğumuz gibi Türkçede yer alan bazı yabancı kelimeler bunlardır. Karşılarındaki kelimelere baktığımız zaman Türkçedeki gerçek anlamlarını görebiliriz.
‘’Bilgisayarın faresi (mouse) bozuldu.’’
‘’Çevirgede(modem) sorun var İnternet çekmiyor.’’
‘’Kumanda kolu (joy-stick) bozuldu oyun oynayamıyorum.’’
‘’Yazıcı(ptinter) çalışmıyor fotokopi çekemedim.’’
Bu şekilde siz de kelimeler ile beraber cümleler kurabilir ve böylece konuyu daha iyi idrak edebilirsiniz. Daha Türkçede bu şekilde oldukça fazla sayıda yabancı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler genelde İngilizce üzerinden Türkçeye geçmiş olan sözcüklerdir. Ancak aynı zamanda başka dillerden de Türkçeye geçmiş ve yabancı olduğunu anlamadığımız kelimeler bulunmaktadır. Özellikle Fransızca, Arapça, İtalyanca, Farsça, Çince ve Rumca gibi dillerden kelimeler öne çıkıyor. Şimdi bunların bazılarını gelin beraber bakalım.
İstasyon ( Fransızca)
Mantı (Çince)
Duvar (Farsça)
Hayat (Arapça)
Temel (Rumca)
İskele (İtalyanca)
Şapka (Rusça)
Bu kelimelerin aslında Türkçe olduğunu zannederiz ancak öyle değildir. Aslında bunlar eski zamanlarda Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kelimelerdir. Bu kelimelerin Türkçe karşılığı söylenmediği için Türkçede olduğu gibi kullanılmaktadırlar. Ancak çoğu yabancı kelimelerin Türkçe karşılığı olduğundan dolayı, bu kelimelerin Türkçe anlamlarını bularak kullanmamız daha doğru Türkçe konuşmamıza olanak verir.
Şimdi Türkçeye girmiş yabancı kelimelere devam edelim ve bunların Türkçe karşılıklarını bir bakalım.
Faks = Belgegeçer
Fastfood = Hazır yemek
Full time = Tam gün
Kocabay = Küresel
Ice Tea = Soğuk çay
Asistan = Yardımcı
Demo = Tanıtım
Skor = Sonuç
Orijinal = Özgün
Alternatif = Seçenek
Jüri = Seçici Kurul
Oryantasyon = Yönlendirme
Lansman = Tanıtım
Final = Son
Spiker = Konuşmacı
Aktif = Etkin
Genel olarak yukarıda saydığımız bu yabancı kelimeler farklı dillerden Türkçeye yerleşerek zaman içerisinde alışkanlık haline geliyor. Ancak bunun yerine Türkçelerini kullanarak cümle oluşturmamız daha doğrudur. Böylece Türkçemize doğru şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunlarla ilgili gelin birkaç örnek cümle yapalım.
‘’Firmaya belgegeçer (faks) gönderdim.’’
‘’Çok fazla hazır yemek (fast food) yemek sağlığa zararlıdır.’’
‘’Artık işimde tam gün (full time) çalışıyorum.’’
Bu şekilde siz de farklı örnek cümleler kurabilir ve bu cümleler içerisinde Türkçeye yerleşmiş yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanabilirsiniz. Böylece alışabilir ve daha doğru şekilde Türkçemiz ile cümle kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Türkçemizi her zaman doğru kullanmaya dikkat etmeliyiz.
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