3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Sözcükler Sıfatlar konu anlatımı

Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. Bu sebeple öğrenciler 3. Sınıfta sıfatlar konusunu iyi öğrenerek varlıkların nitelenme durumunu kavrayabilir. İsmi niteleyen sözcükler olan sıfatlar ismin önüne gelmektedir. Böylece ismi; renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak nitelemektedir. Yani ismin özelliğini bildirmektedir. Böylece her isim daha anlamlı ve belirgin hale gelmektedir.

Ön Ad Sıfat Nedir?

Sıfat cümlede isimlerden önce gelir. İsimleri renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak belirten sözcüklerdir. Böylece ismi niteliğini ortaya çıkaran sıfatlar anlamın gelişmesini sağlar. Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmin önüne gelerek farklı anlamlara gelmesini sağlar. İsmin niteleme ve belirtme görevlerinde kullanılmasını sağlar.

Sıfatlar ismi daha anlamlı hale getirerek ismin farklı yönlerden belirtilmesini ve nitelenmesini sağlar. Böylece isimler daha anlamlı hale gelir. 3. Sınıf konularından olan sıfatlar diğer adıyla ön adlar konusu öğrencilerin kelimeleri daha iyi anlamasını sağlama konusunda oldukça etkilidir. Böylece diğer konuları öğrenmek için önadları öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede diğer konuların öğrenilmesi kolaylaşacaktır.

Sıfatların Özellikleri

- Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmi farklı şekillerde niteler ya da belirtir.

- Sıfatlar sözcük ya da ismin önüne gelir ve ismi belirtirse sıfat özelliği alır.

- Sıfatlar çekim eki almaz.

- Bir ismi birden fazla sıfat belirtebilir ya da niteleyebilir sıfatların çeşitleri vardır.

Sıfatlar 2'ye ayrılır:

Sıfatlar ismin önüne gelerek isme özellik katar sıfatlar daha kolay incelenebilmesi için 2’ye ayrılır. Bunlar: Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır.

Niteleme Sıfatları:

İsmin önüne gelerek; varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildiren sıfatlardır. Varlığa nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatlarının cevabı bulunur. Böylece birçok isim daha da anlamlı hale gelmektedir. Niteleme sıfatlarında renk, biçim, durum ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Örnek:

Sarı kalem

yuvarlak masa

altın bilezik

Karanlık oda

Mavi gökyüzü

Geniş salon

uzun elbise

büyük bina

gibi birçok şekilde varlıkların nitelenmesini sağlayarak isimleri daha anlamlı hale getirir.

Belirtme Sıfatları

Belirtme sıfatları; varlıkları işaret, sayı, belirsizlik, soru özellikleri ile belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları dörde ayrılır. Böylece sıfatların incelenmesi daha kolaydır.

İşaret sıfatları: varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki.

Örnek:

Şu çocuk

bu defter

o kalem

Öteki ev

Beriki kadın

2- sayı sıfatları

Varlıkları sayı yönüyle belirten sıfatlardır. Farklı sayılar ismin önüne gelebilir. İsimlere sıra, sayı, üleştirme anlamı katar.

Örnek:

5 defter

3 elma

100 yıl

Üçer kilo erik

Beşer kişi

Sekizer daire

Çeyrek ekmek

Yarım elma

Tam porsiyon

Üçüncü ev

Beşinci kadın

Birinci sporcu

Belgesiz sıfat

Varlıkları belirsizlik yönüyle belirten sıfatlardır. Her, bazı, kimi, hiç gibi kelimelerle isimleri belirsizlik yolu ile belirten sözcüklerdir.

Örnek

Bazı günler

Kimi insanlar

Her gün

3-5 çocuk

Hiç kimse

hiç bir hafta

Her bir ev

4- soru sıfatları:

Varlıkları soru yönüyle belirten sıfatlardır. İsimlere getirilen sorularla isimlerin soru yönünde belirtilmesini sağlar.

Örnek:

Kaç kişi

kaçıncı gün

hangi ev

nasıl tişört