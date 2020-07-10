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3. SINIF
Haber Giriş: 10.07.2020 - 01:50 | Son Güncelleme:

3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Sözcükler Sıfatlar konu anlatımı

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3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Sözcükler Sıfatlar konu anlatımı
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3. Sınıf ilkokul grubunda en yoğun konuların ve derslerin olduğu sınıflardan biridir. Özellikle Türkçe dersi ilkokul ve ortaokul grubunda sarmal eğitim sistemine göre işlenen derslerden biridir. Bu sebeple birçok konunun başlangıcı 2. Sınıf olarak başlayarak 8. Sınıf kadar devam etmektedir. 3. Sınıfta verilen sıfatlar konusu da oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü bu sınıf düzeyinde öğrenciler konuları daha yeni yeni kavramaya öğrenmeye başlar bu sebeple 3. Sınıfta bu konular oldukça önemlidir. 3. Sınıf sıfatlar konusu ile ilgili detaylara yer verdik.

Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. Bu sebeple öğrenciler 3. Sınıfta sıfatlar konusunu iyi öğrenerek varlıkların nitelenme durumunu kavrayabilir. İsmi niteleyen sözcükler olan sıfatlar ismin önüne gelmektedir. Böylece ismi; renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak nitelemektedir. Yani ismin özelliğini bildirmektedir. Böylece her isim daha anlamlı ve belirgin hale gelmektedir.

 Ön Ad Sıfat Nedir?

Sıfat cümlede isimlerden önce gelir. İsimleri renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak belirten sözcüklerdir. Böylece ismi niteliğini ortaya çıkaran sıfatlar anlamın gelişmesini sağlar. Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmin önüne gelerek farklı anlamlara gelmesini sağlar. İsmin niteleme ve belirtme görevlerinde kullanılmasını sağlar. 

 Sıfatlar ismi daha anlamlı hale getirerek ismin farklı yönlerden belirtilmesini ve nitelenmesini sağlar. Böylece isimler daha anlamlı hale gelir. 3. Sınıf konularından olan sıfatlar diğer adıyla ön adlar konusu öğrencilerin kelimeleri daha iyi anlamasını sağlama konusunda oldukça etkilidir. Böylece diğer konuları öğrenmek için önadları öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede diğer konuların öğrenilmesi kolaylaşacaktır. 

 Sıfatların Özellikleri 

 - Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmi farklı şekillerde niteler ya da belirtir.

 - Sıfatlar sözcük ya da ismin önüne gelir ve ismi belirtirse sıfat özelliği alır.

 - Sıfatlar çekim eki almaz.

 - Bir ismi birden fazla sıfat belirtebilir ya da niteleyebilir sıfatların çeşitleri vardır. 

 Sıfatlar 2'ye ayrılır:

 Sıfatlar ismin önüne gelerek isme özellik katar sıfatlar daha kolay incelenebilmesi için 2’ye ayrılır. Bunlar: Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır.

 Niteleme Sıfatları:

 İsmin önüne gelerek; varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildiren sıfatlardır. Varlığa nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatlarının cevabı bulunur. Böylece birçok isim daha da anlamlı hale gelmektedir. Niteleme sıfatlarında renk, biçim, durum ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 Örnek:

 Sarı kalem

 yuvarlak masa

 altın bilezik

 Karanlık oda

 Mavi gökyüzü

 Geniş salon

 uzun elbise

 büyük bina

 gibi birçok şekilde varlıkların nitelenmesini sağlayarak isimleri daha anlamlı hale getirir.

 Belirtme Sıfatları

 Belirtme sıfatları; varlıkları işaret, sayı, belirsizlik, soru özellikleri ile belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları dörde ayrılır. Böylece sıfatların incelenmesi daha kolaydır.

 İşaret sıfatları: varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki.

 Örnek:

 Şu çocuk

 bu defter

 o kalem

 Öteki ev

 Beriki kadın

 2- sayı sıfatları

 Varlıkları sayı yönüyle belirten sıfatlardır. Farklı sayılar ismin önüne gelebilir. İsimlere sıra, sayı, üleştirme anlamı katar.

 Örnek:

 5 defter

 3 elma

 100 yıl

 Üçer kilo erik

 Beşer kişi

 Sekizer daire

 Çeyrek ekmek

 Yarım elma

 Tam porsiyon

 Üçüncü ev

 Beşinci kadın

 Birinci sporcu

 Belgesiz sıfat

 Varlıkları belirsizlik yönüyle belirten sıfatlardır. Her, bazı, kimi, hiç gibi kelimelerle isimleri belirsizlik yolu ile belirten sözcüklerdir.

 Örnek

 Bazı günler

 Kimi insanlar

 Her gün

 3-5 çocuk

 Hiç kimse

 hiç bir hafta

 Her bir ev

 4- soru sıfatları:

 Varlıkları soru yönüyle belirten sıfatlardır. İsimlere getirilen sorularla isimlerin soru yönünde belirtilmesini sağlar.

 Örnek:

 Kaç kişi

 kaçıncı gün

 hangi ev

 nasıl tişört

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