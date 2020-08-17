3. Sınıf Türkçe Hikâye Unsurları konu anlatımı

Her hikaye türünde bu dört unsur bulunmak zorundadır. Dil ve anlatım da öykünün bir diğer ögesidir. Yazarın anlatacağı hikayenin türüne göre bir üslup belirler.

Hikaye Unsurları

1- Olay:

Her hikaye giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde karakterler tanıtılır. Ana karakterin bir hedefi vardır. Ancak bu hedefin karşısına en az bir engel çıkar. Karakterlerin birbiri arasındaki çatışmalar hikayeyi ileri taşır.

Hikaye türündeki eserler ''Olay Hikayesi'' ve ''Durum Hikayesi'' olarak ikiye ayrılır. Her iki türde de olay, zaman, mekan ve karakter unsurları bulunur. İki hikaye türü birbirinden dil ve anlatım olarak ayrılır.

Olay hikayelerinde karakterler genel özellikleriyle anlatılır. Olayları birbiri ardınca ve çok hızlı bir şekilde gelişir. Polisiye, Korku, Gizem ve Gerilim öykülerinin tamamı olay hikayelerine örnek olarak gösterilir. Durum hikayelerinin diğer adı kesit hikayesidir. Olay örgüsü çok daha yavaş bir tempodadır. Karakterlerin neler düşünüp hissettiği okurlara tüm detaylarıyla aktarılır.

Her öykü bir olay üzerine kurulur. Buna hikaye çatısı denir. Yazılan eserlerde ana öykünü destekleyecek birçok küçük hikaye anlatılabilir.

2- Karakterler:

Hikayedeki karakterler ana ve yan karakter olarak ikiye ayrılır. Olayın merkezindeki kişi hikayenin ana karakteridir. Öyküdeki kişiler beş farklı biçimde okurlara anlatılabilir.

1- Dış Görünüş: Karakterin sarışın ve mavi gözlü olması, gözlük ya da baston kullanması)

2- Konuşma Biçimi: Diyaloglarla karakterlerin nasıl konuştuğu gösterilir.

3- Düşünme Biçimi: Karakterler iç dünyalarında konuşturulur. Olaylar karşısında ne düşündükleri aktarılır.

4- Genel Özellikleri: Karakterin mesleği, yaşı, cinsiyeti genel özellikleri arasında yer alır.

Öykü yazarları, karakterlerin belli başlı özelliklerini öne çıkarır. Örneğin ana karakter çok cesur, tembel ya da zeki biri olabilir. Kısa öykülerde karakterlerin nitelikleri üzerinde çok durulmaz. Uzun öykülerde ise tüm kişiler ayrıntılarıyla tanıtılır.

Karakterler arasındaki çatışma olayın gelişmesindeki en önemli etkendir. Karakter sayısı öyküden öyküye değişir. Bazı hikayeler bir anlatıcının gözlemlerinden ve düşüncelerinden oluşur.

3- Zaman:

Anlatılan hikayeler geçmişte, günümüzde ya da gelecek zamanda geçebilir. Tarihi öykülerin tamamı geçmiş zamanda geçer. Gerçekte yaşanmış olaylardan esinlenilerek yazılabilir. Hikayelerin kahramanı tarihi kişilikler olabilir. Bu eserler gerçek olaylara dayandığı için öncesinde araştırma yapmak gerekir. O dönemde yaşayan insanların nasıl giyindikleri, nasıl konuştukları öğrenilip öyle yazılmalıdır.

4- Yer / Mekan

Olayların hangi mekanda geçeceği karakterlerin mesleğine ya da başından geçenlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir doktorun anlatıldığı öyküde ana mekan hastane olabilir. Polisiye türündeki öykülerde mahkeme, hapishane ve karakol gibi mekanlarda geçer. Yazar mekanları betimleyerek okurların gözünde canlandırmasını sağlar.

Hikayelerde kullanılan mekanlar gerçek ve hayali mekan olarak ikiye ayrılır. Rüyalar ve gerçekte var olmayan ülkeler, hayali mekana örnek olarak gösterilebilir.

5- Dil ve Anlatım:

Öyküde kullanılan dil hikayenin türüne göre değişir. Örneğin komedi türündeki bir hikayede esprili bir dil tercih edilir. Korku, gizem ve polisiye türündeki öykülerde ise daha karanlık bir üslup kullanılır.

Anlatım teknikleri ise kendi içerisinde üç gruba ayrılır. Birinci teknikte hikayeler karakterin gözünden anlatılır. Öykünün anlatıcısı ''ben''dir. İkinci teknikte hikaye yazar tarafından anlatılır. Yazar, hikayenin içine girebilir, direkt okurlara seslenebilir. Son olarak öyküdeki tüm olaylar ve karakterler her şeyi bilen, üçüncü bir göz tarafından aktarılabilir. Buna ''ilahi bakış açılı anlatım'' adı verilir.