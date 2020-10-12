3. Sınıf Matematik Zihinden Toplama İşlemi konu anlatımı

Birbirinden değişik yöntemler sayesinde zihnimizden toplama işlemini yapmanız oldukça kolay. Burada farklı yöntemleri öğrendikten sonra hangisi sizin için kolay geliyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Şimdi farklı yöntemlerini ele alalım ve bunu incelerek nasıl zihinden işlem yapabileceğimizi öğrenelim.

Zihinden Toplama İşlemi

Zihinden toplama işlemi yaparken yuvarlama yöntemi ya da basamak değerleri yönteme gibi daha birçok değişik yöntem bulunmaktadır. Biz bu yöntemleri şimdi sırasıyla ele alacağız ve zihnimizden nasıl kolay ve pratik toplama işlemi yapacağız öğreneceğiz.

Basamak Değerleri Yöntemi

45 + 24 işlemini yaparak basamak değerleri yöntemini kullanalım ve zihnimizden toplama işlemi yapalım.

45 + 24 =

40 + 20 + 5 + 4 = 69

Gördüğümüz gibi sayıların onluk ve birlik basamak kısımlarını ayırarak kolayca toplama işlemi yaptık.

Yuvarlama Yöntemi

57 + 35 işlemini yaparak yuvarlama yöntemi ne kullanalım ve zihnimizden toplama işlemi gerçekleştirelim.

57 + 35 =

57 + 3 + 35 =

60 + 35 = 95

95 - 3 = 92

Gördüğümüz gibi yukarıda 57 rakamının üzerine 3 ekledik ve yuvarlayarak 60 yazdık. Daha sonra 60 ile 35 rakamını topladık ve sonuç olarak 95 bulduk. Ama işlemi gerçek sonucunu bulmak için daha önce eklediğimiz 3 rakamını 95 rakamından çıkardık. Ve gerçek sonuç olan 92 rakamını bulduk.

Sayı Çiftleri Yöntemi

50 + 64 işlemini yapalım ve sayı çiftleri yöntemi üzerinden zihnimizde toplama işlemi gerçekleştirelim.

50 + 64 =

50 + 50 + 14 =

100 + 14 = 114

Bu defa 64 sayısını 50 sayısı ve 14 sayısı olarak parçaladık. Bu sayede zihnimizde toplama işlemini çok daha kolay bir biçimde gerçekleştirebiliriz. Çünkü artık böylece elimizde 2 tane 50 rakamı oluyor.

Sayıların Parçalama Yöntemi

55 + 38 işlemini yapalım ve sayıları parçalama yöntemi üzerinden zihnimizden toplama işlemi gerçekleştirelim.

55 + 38 =

55 + 30 + 8 =

85 + 8 = 93

Şimdi de 38 rakamını 30 rakamı ve 8 rakamı şeklinde parçaladık. Daha sonra 55 ile 30 rakamının kolayca toplayabiliriz. Son olarak ise 8 rakamını eklemek suretiyle 93 sonucunu bulabiliriz.

Not : Bütün bu yöntemlerin hepsi zihnimizden toplama işleminin kolay bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. O yüzden mutlaka her yöntemi tek tek inceleyerek öğrenmeye çalışabilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa onu daha iyi öğrenebilir ve defterinize yazmadan Matematik işlemlerini kolayca çözebilirsiniz.

Şimdi siz de yukarıda verilen farklı yöntemleri değerlendirmek suretiyle, birbirinden farklı işlemler yapabilirsiniz. Böylece pratik gerçekleştirerek konuyu daha iyi bir şekilde anlamanız mümkün. Şimdi bu yöntemleri alt alta tekrar yazalım.

- Basamak değerleri yöntemi

- Yuvarlama yöntemi

- Sayı çiftleri yöntemi

- Sayıları parçalama yöntemi

Bundan sonra yukarıdaki maddelerde verdiğimiz dört ayrı yöntemi değerlendirebilirsiniz. Bunun için iki tane sayı belirleyin ve yukarıdaki maddelere bakarak birinden birini seçmek suretiyle, zihinden toplama işlemi gerçekleştirin. Şimdi aşağıya bazı örnekler yazalım ve bunları yöntemine bağlı olarak siz çözmeye çalışın.

Basamak değerleri yöntemi:

42 + 26 =

Yuvarlama yöntemi:

63 + 35 =

Sayı çiftleri yöntemi:

30 + 57 =

Sayıların parçalama yöntemi:

46 + 33 =

Yukarıda farklı yöntemler üzerinden verdiğimiz tüm örnekleri yöntemini bağlı olarak kolayca yapabilirsiniz. Sonuçlarını bularak aile büyüklerinize ya da öğretmenlerinize gösterebilirsiniz. Böylece konuyu daha iyi şekilde anlayarak artık zihninizden kolayca toplama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu da size daha hızlı bir şekilde artık toplama yapmanıza olanak verir.