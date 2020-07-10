Uzunluk ölçüsü açısından standart olan ve standart olmayan birimler bulunur. Bu birimler yani bu ölçüleri kullanarak nesneleri ne kadar uzun olduğunu anlayabilir ve onları karşılaştırabiliriz. Gündelik hayatımıza da kullandığımız birçok farklı ölçü birimi bulunmaktadır. Şimdi gelin bu ölçü birimlerine bir bakalım.

3. Sınıf Matematik Uzunlukları Ölçme (Uzunluk Ölçüleri) Konu Anlatımı

Matematik dersi içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme yani uzunluk ölçüleri bulunmaktadır.

Kulaç: İki kolumuzu yanları açtığımız zaman iki parmak ucumuzun arasındaki mesafe Kulaç olarak bilinir.

Adım: Öne doğru bir adım attığımız zaman öndeki ve arkadaki ayakuçları arasında kalan mesafe adım olarak bilinir.

Ayak: Ayağın başparmak ile topuk arasında kalan mesafe ayak şeklinde bilinmektedir.

Karış: Elimizi açtığımız zaman başparmak ile küçük parmak arasında kalan mesafe karış olarak bilinir.

Bunlar standart olmayan ölçü birimleri şeklinde geçmektedir. Aynı zamanda standart olan yani belli bir mesafeyi anlayabileceğimiz ölçü birimleri bulunmaktadır. Bu konuda temel ölçme birimi metredir. Kısaca, ‘m’ ile gösterilir. Metreden daha küçük olan uzunluk birimi ise santimetredir. Kısaca, ‘cm’ şeklinde ifade edilir. Bu doğrultuda 1 metre 100 santimetreye eşittir. O yüzden boyu 1 metreden küçük olan cisimler ve nesneler için santimetre birimini kullanırız.

Şimdi bazı nesneleri ele alalım ve onların uzunluklarını, ‘m’ ve ‘cm’ olarak ifade edelim.

Kalemin boyu: cm

Ağacın boyu: m

Kapının yüksekliği: m

Zürafanın boyu: m

Burada görmüş olduğumuz gibi bazı nesnelerin ya da canlıların uzunlukları metre üzerinden ölçülürken bazıları ise santimetre cinsinden ele alınmaktadır. Peki, uzunluk ölçmek için metre ve santimetre cinsinden hangi aletler kullanılır?

- Cetvel

- Kırık metre

- Şerit metre

- Mezura

Şimdi bazı problemleri ele alarak matematik uzunluk ölçme konusunu çok daha iyi şekilde anlamaya çalışalım.

1 ) Murat'ın iki tane oyuncak kamyonu vardır. Oyuncak kamyonların her birinin boyu 1 metredir. Murat oyuncaklarını yan yana 1 rafa yerleştirdi. O zaman rafın boyu kaç metredir?

Oyuncak kamyon (1 m) + oyuncak kamyon (1 m) = Raf (2 m)

Gördüğümüz gibi iki tane 1 metre uzunluğundaki oyuncak kamyon yan yana geldiği zaman rafın uzunluğunun 2 metre olduğunu anlayabiliriz.

2 ) Aylin evindeki halının uzunluğunun ne olduğunu ölçmek istedi. Ancak bunu standart olmayan ölçü birimleri ile yapmak istedi. O zaman halının bir ucuna gelerek kendi adımları ile halının boyunu ölçtü. Aylin adımlarını kullanarak sırasıyla halının diğer ucuna kadar gitti. Aylin’in sayımına göre halının toplam uzunluğu Aylin’in 10 adımına eşittir.

Bu şekilde sizde hem adımınızı hem de elinizi kullanabilirsiniz. Böylece odanızdaki farklı eşyaları ölçebilir ve hangisinin daha uzun hangisinin daha kısa olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin bu konuda odanızdaki dolaba, televizyona, yatağa, çalışma masasına ve kapı gibi eşyaları ölçebilirsiniz. Şimdi bir de metre ile santimetre arasındaki toplama işlemlerine bakalım.

3 m + 50 cm = 3,5 m’dir.

5 m + 70 cm = 3,7 m’dir.

200 cm = 2 m

750 cm = 7,5 m

Gördüğünüz şekilde siz de bu gibi farklı metre ile santimetre arasındaki ölçümleri ele alabilir ve çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda hem evinizde hem de evinizin dışındaki farklı ölçüleri standart olan ve standart olmayan ölçümler üzerinde uzunluklarına bakabilirsiniz.