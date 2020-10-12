3. Sınıf Matematik Toplamı Tahmin Etme konu anlatımı

Matematikte bazı yolları bilmek suretiyle işlemleri tahmin yoluyla yapabiliriz. Bu bize daha büyük bir kolaylık verebilir. Şimdi özellikle toplama üzerinden nasıl tahmin edebileceğimize bakacağız ya bu konuda bazı örnekler inceleyeceğiz.

Toplamı Tahmin Etme

Bazen toplama yaparken tahmin yürütme yöntemini kullanırız. Bu konuda farklı yöntem çeşitleri bulunmaktadır. Şimdi bu yöntemler üzerinden yapılmış olan örnekleri inceleyelim ve nasıl tahmin edebileceğimizi öğrenelim.

Yuvarlama Yapmak Suretiyle Toplamı Tahmin Etme

Toplama tahmin etme konusunda en çok kullanılan yöntemlerden biri olarak yuvarlama öne çıkmaktadır. Bu konuda elimizde olan rakamları onluğa ve yüzlüğe çeviririz.

Örnek:

156 + 142 işleminin sonucuna yuvarlama yöntemi ile tahmin edelim.

Bu konuda elimizde bulunan sayıları en yakın onluğa yuvarlamak suretiyle işlemi tamamlarız.

156 = En yakın onluk = 160

142 = En yakın onluk = 140

160 + 140 = 300

Bu şekilde onluğa çevirmek suretiyle tahmin yürüttük. Şimdi de bu sayıların gerçek toplamını bulalım.

156 + 142 = 298

Gördüğümüz gibi elde ettiğimiz tahmin gerçek toplama işleminden 2 fazladır.

Bu defa en yakın yüzdeliğe çevirmek suretiyle nasıl işlem yapacağımıza bakalım.

Örnek:

133 + 285 işleminin sonucunu yüzdeliğe çevirmek suretiyle yuvarlama yöntemi üzerinden sonucu bulalım.

100 + 300 = 400

Gördüğümüz gibi rakamların birilerine en yakın olduğu yüzdeliğe çevirdik ve bu şekilde yuvarlama yaparak sonucu tahmin ettik. Şimdi de bu rakamların gerçek sonucunu bulalım ve aradaki farka bakalım.

133 + 285 = 418

Gördüğümüz gibi yuvarlama yöntemi ile yaptığımız işlemden gerçek toplama işlemi arasında 18 sayı fark bulunmaktadır.

Basamak Değerlerini Bularak Toplam Tahmin Etme

Aynı şekilde herhangi bir sayının basamak değerlerini ayırmak ve bulunmak suretiyle toplamı tahmin edebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza dair bir örnek ele alalım.

Örnek:

181 + 305 işlemini basamak değerlerini bulunmak suretiyle tahmin edelim.

181 = 100 + 80

305 = 300

100 + 80 + 300 = 480

Gördüğümüz gibi rakamları yüzdelik ve ondalık şekilde diğerlerini ayırarak tahminde bulunduk. Şimdi de bu işlemi gerçek sonucunu bulalım.

181 + 305 = 486

Burada rakamları değerlerine ayırmak suretiyle bulduğumuz tahmin ile gerçek sonuç arasında 6 sayı fark vardır.

Sayı Çiftlerini Bulmak Suretiyle Toplama Tahmin Etme

Bu defa sayı çiftlerini bulunmak suretiyle toplama tahmin etme işlemi yapalım.

Örnek:

50 + 86

Yukarıda verilen toplama işlemi üzerine sayı çiftlerini öncelikle bulalım.

50 86

50 50 36

Gördüğümüz gibi ilk rakam zaten 50 olarak sayı çiftlerini ayrılmıştı. Ancak 86 rakamını hem 50 hem de 36 olarak ayırmış olduk. Şimdi bu işlem üzerinden 2 tane bulduğumuz 50 sayısının toplamı ve daha sonra 36 rakamına ekleyelim.

50 + 50 + 36 = 136

Gördüğümüz gibi bu işlemi kullanarak çok daha kolay bir şekilde tahminde bulunduk. Ancak bu defa tahmin ederken aynı zamanda gerçek sonucu bulmuş olduk. Böylece karışık işlemler söz konusu olduğunda yorulmadan ve aklımız karışmadan rahatça işlem yapabiliriz.

Yukarıdaki tahmin etme işlemleri de çalışarak ve örnekler yaparak konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Sadece matematik dersi için değil aynı zamanda tahminde bulunmak günlük hayatımız için de çok önemlidir. Böylece paramızın herhangi bir iş için, yetip yetmeyeceğini kolayca ve sorun yaşamadan aşağı yukarı anlarız.