3. Sınıf Matematik Tek Ve Çift Doğal Sayıların Toplamı konu anlatımı

Rakamların bazıları tek sayıdır bazıları ise çift sayıdır. Bu sayılar kendi başlarına tek ve çift olarak bilinirler. Ancak aynı zamanda toplandığı zaman hem tek hem de çift sayı ortaya çıkarabilirler.

Tek ve Çift Doğal Sayıların Toplamı

Bildiğimiz üzere rakamlar 0’dan başlamak üzere 9'a kadar gitmektedir. Bu rakamlar aynı zamanda doğal sayı olarak bilinirler. Ancak bu rakamlardan bazıları tek sayıdır bazıları ise çift sayı olarak bilinmektedir. Şimdi öncelikle hangilerinin tek sayı olduğunu ve hangilerinin çift sayı olduğunu ayıralım ve inceleyelim.

Tek doğal sayılar: 1, 3, 5, 7, 9

Çift doğal sayılar: 2, 4, 6, 8

Gördüğümüz gibi doğal sayılar arasında bazı rakamlar tek sayı olurken bazıları ise çift sayıdır. Hangilerinin tek sayı veya hangileri çift sayı olduğunu kesinlikle unutmamalıyız.

Şimdi bu sayıları toplarken nasıl bir sonuç çıkacağını beraber inceleyelim ve öğrenmeye çalışalım.

Tek sayıyı tek sayı ile toplamak: Eğer herhangi bir tek sayıyı yine bir tek sayı ile toplarsak sonuç çift olur. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek:

3 + 5 = 8

Gördüğümüz gibi yukarıda iki tane tek sayıyı topladık ve sonuç olarak çift sayı elde ettik.

45

13

58

Bu defa iki basamaklı yukarıdaki sayıları topladık ve yine çift sayı elde ettik. Çünkü iki basamaklı sayıların birler basamağı eğer tek ise, o zaman o sayı tektir. Yukarıda bulunan iki basamaklı sayıların da her ikisi tektir. O yüzden bu sayıların birler basamağını topladığımızda karşımıza 8 rakamı çıkıyor. 8 rakamının ise çift sayı olduğunu biliyoruz. Böylece 58 sayısı bize çift rakam vermektedir.

Tek sayıyı çift sayı ile toplamak: Eğer tek sayıyı çift sayı ile toplar isek o zaman tek sayı elde ederiz. Şimdi buna da bazı örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek:

2 + 3 = 5

Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman 2 çift sayısı ile beraber 3 tek sayısını toplamış olduk. Ve sonuç olarak yine 5 tek sayısını elde ettik. Yani burada çift sayı ile tek sayıyı toplayarak yine tek sayı elde etmiş olduk.

34

21

55

Bu defa iki basamaklı 2 tane sayı topladık. Gördüğümüz gibi 34 sayısı çift sayıdır. Çünkü birler basamağı çifttir. Aynı zamanda 21 basamağı ise tek sayıdır. Çünkü birler basamağı tektir. Burada iki basamaklı çift sayı ve tek sayıyı toplayarak 55 sayısını bulduk. 55 sayısı tek olduğuna göre yine tek sayı elde ettik.

Çift sayı çift sayı ile toplamak: Eğer herhangi bir çift sayıyı yine çift sayı ile toplar isek o zaman yine çift sayı elde etmiş oluruz. Buna bazı örnekler yapalım ve nasıl olduğunu öğrenelim.

Örnek:

4 + 8 = 12

Bu defa iki tane çift sayıyı topladık ve gördüğümüz gibi yine çift sayı elde ettik. Çünkü 4 sayısı bir çift rakamdır ve aynı şekilde 8 sayısı da bir çift rakamdır. Böylece iki tane çift sayısı toplandığı zaman gördük ki yine çift sayısı elde ediyoruz.

26

12

38

İki tane iki basamaklı çift sayı topladığımız zaman da aynı şekilde yine çift sayı elde ettik.