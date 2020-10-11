3. Sınıf Matematik Tek Ve Çift Doğal Sayılar konu anlatımı

Giysilerimiz ya da okul eşyalarımız ile beraber evimizde ve dışarıda gördüğümüz birçok nesnenin tek ya da çift özellikleri vardır. Biz şimdi bu tek veya çift nesnelerin ne olduğuna bakacağız ve bu ifadelerin ne anlama geldiğini öğreneceğiz.

Tek ve Çift Doğal Sayılar

Etrafımızda gördüğümüz birçok farklı nesne hem tek olabilir hem de çift olabilir. Bu nesnelerin bazılarını tek olarak kullanırız bazılarını ise çift şeklinde kullanırız.

Tek: Şimdi öncelikle sırasıyla tek ve çift ne demek bunu öğrenelim. Birbirini tamamlayan ya da aynı türden oluşan nesneleri tek nesneler denir.

Çift: Birbirini tamamlayan ve iki tekneden oluşan nesnelere çift denmektedir.

Şimdi bu konuda hem tek nesnelere hem de çift nesnelere örnek verelim ve hangisinin tek ya da hangisinin çift olduğunu anlayalım.

Sağ el ya da sol el: Tek

Hem sağ hem de sol el: Çift

Sol ya da sağ ayakkabı: Tek

Hem sol hem de sağ ayakkabı: Çift

Gördüğümüz gibi tek ve çiftin ne olduğunu öğrendik. Şimdi de tek ve çift doğal sayıları ele alalım ve ne olduklarını bakarak örnekler üzerinden inceleyelim.

Tek ve Çift Doğal Sayılar Nedir?

Bazı nesneleri ele alarak tek ve çift doğal sayıları inceleyebiliriz. Bu konuda günlük kullandığımız çorapları ele alalım ve tek ve çift doğal sayılarını öğrenelim.

Bir tane çorap: 1 (Tek)

İki tane çorap: 2 (Çift)

Üç tane çorap: 3 (Tek)

Dört tane çorap: 4 (Çift)

Beş tane çorap: 5 (Tek)

Şimdi yukarıdaki çorapları incelediğimiz zaman ne fark ettik? Bazı doğal sayılar tek olarak yazılmış ve bazı doğal sayılar ise çift olarak yazılmış. O zaman tek ve çift doğal sayıları şu şekilde yazabiliriz.

Tek doğal sayılar: 1, 3, 5, 7, 9,

Çift doğal sayılar: 2, 4, 6, 8

Saydığımız bu rakamlardan yola çıkarak çoraplar üzerinden tek ve çift sayılarını anlayabiliriz. Mesela çorapları çift saydığımız zaman bazılarının bir tane kaldığını görüyoruz. Yani bazı çoraplar tek kalıyor. Eşleştirme yaptığımız zaman dışarıda kalan çorap tek olarak bilinir. Eşleştirme yapılan çoraplar ise çift olarak bilinmektedir.

İki basamaklı ya da üç basamaklı tek ve çift doğal sayılar

İki basamaklı veya üç basamaklı tek ve çift doğal sayıları bulmak için bu sayıların birler basamağına bakmamız gerekmektedir. Eğer birler basamağındaki rakam tek ise o zaman o sayı tektir. Eğer birler basamağı çift ise o zaman o rakamın çift olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için bazı örnekler ele alalım ve yapmaya çalışalım.

Örnek:

256 = Çift

455 = Tek

116 = Çift

224 = Çift

156 = Çift

213 = Tek

327 = tek

Yukarıdaki üç basamaklı sayılara baktığımız zaman birler basamağına dikkat ettiğimizde, tek veya çift olduklarını görebiliriz. Böylece bu sayıların birler basamağı eğer çift ise o zaman üç basamaklı sayının çift olduğunu anlarız. Eğer birler basamağı tek ise o zaman bu üç basamaklı sayının tek olduğunu anlarız.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle tek ve çift ne demek bunun tanımını yukarıdan okuyun ve daha sonra defterinize tek ve çift doğal sayıları yazın.