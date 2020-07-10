Cisimlerin ağırlıklarını anlayabilmek için onları tartarız. Daha sonra farklı ağırlık ölçüleri içerisinde onların ne kadar kütleye sahip olduklarını öğreniriz. Bu doğrultuda kilogram ya da gram üzerinden ele alarak cisimlerin ağırlıkları ortaya çıkarılır.

3. Sınıf Matematik Tartma ve Tartma Problemleri Konu Anlatımı

Bildiğiniz üzere her cismin belli bir ağırlığı (kütlesi) bulunur. Onların ağırlıklarını bulabilmek adına tartarız. Bu konuda ağırlık ölçüsü kilogram olarak bilinir. Kilogram ise kısaca, ‘kg’ olarak ifade edilir. Okunuşu ise kilogram olarak geçer. Daha çok terazi veya dijital tartı nesnelerin ağırlıkları ölçmek için kullanılır. Nesnelerin büyüklüğüne bağlı olarak terazi ile tartılar değişkenlik gösterir.

Cisimlerin ağırlıklarını genel olarak kilogram üzerinde ifade eder ve tartarız. Tabii bazı cisimlerin ağırlıkları 1 kilogramdan azdır. Böyle durumlarda ise gram ölçü birimi kullanılır. Kısaca ‘g’ olarak bilinir.

1 kilogramın yarısı yarım kilogram olarak bilinir. Yani iki tane yarım kilogram nesneyi bir araya getirirsek 1 kilogram olurlar. Şimdi bazı nesneleri ele alalım ve hangisinin 1 kilogramdan az hangisinin 1 kilogramdan çok olduğuna bir bakalım.

Karpuz: Karpuzun ağırlığı 1 kilogramdan çoktur.

Bozuk Para: Bozuk paranın ağırlığı 1 kilogramdan azdır.

Dana: Dananın ağırlığı 1 kilogramdan çoktur.

Kanarya: Kanaryanın ağırlığı 1 kilogramdan azdır.

Portakal: Portakalın ağırlığı 1 kilogramdan azdır.

Görüldüğü üzere yukarıdaki bazı nesnelerin ağırlığı 1 kilogramdan az bazı nesnenin ağırlığı ise 1 kilogramdan çoktur.

1 kilogramın gram cinsinden karşılığını bakarsak farklı problemler üzerinden işlem yapabiliriz.

1 kilogram = 1000 gram

Şimdi bunu bazı örnekler ile anlamaya çalışalım.

3 kg 250 g = 3250 g 2000 g = 2 kg

1 kg 300 g = 1300 g 3500 g = 3kg 500 g

1 kg 750 g = 1750 g 1700 g = 1 kg 700 g

Bu şekilde karşılıklı olarak kilogram ile gram ölçümlerinin nasıl değiştiğini görebiliriz. Şimdi bu konuda bazı problemler üzerinde çalışmalar yapalım.

1 ) Ali'nin ağırlığı 30 kilogramdır. Ayşe'nin ağırlığı ise 20 kilogramdır. Ali ile Ayşe'nin ağırlıklarının toplamı kaç kilogramdır?

Ali (30 kg) + Ayşe (20kg) = 50kg

Burada görüldüğü üzere Ali ile Ayşe'nin toplam kütlesi yani toplam ağırlıkları 50 kilogramdır.

2 ) Alin'in kütlesi Ayşe'nin kütlesinden kaç kilogram fazladır?

Ali (30) - Ayşe (20) = 10 Kilogram.

Bu defa Ali ile Ayşe'nin ağırlıklarının arasındaki farkı bulduk. Yani Ali'nin kütlesi Ayşe'nin kütlesinden 10 kilogram fazladır

3 ) 5 kilogram + 2 yarım kilogram ve 500 gram kaç gram yapar?

Burada 5 kilograma önce ele alalım. Daha sonra iki tane yarım kilogramı ele aldığımızda, toplamda 1 kilogram elde etmiş oluruz. O zaman işlemi şöyle yapabiliriz.

5kg + 1 (iki yarım kg) + 500 g = 6500 g

Görüldüğü üzere burada iki tane yarım kilogram topladığımız zaman 1 kilogram etmektedir. Daha sonra 5 kilogram ile beraber 1 kilogram ve 500 gramı topladığımız ama 6500 gram ortaya çıkıyor. Bu şekilde siz de farklı problemler ele alabilir ve kilogram ile gram arasındaki bağlantıyı daha iyi anlayabilirsiniz.

Burada unutulmaması gereken 1 kilogramın 1000 gram olmasıdır. Yani yanına üç tane sıfır geldiği zaman kilogram gram olarak çevrilir. Aynı şekilde tersini yaparak 3 tane sıfırı atmak suretiyle kilogram elde edebilirsiniz. Böylece problemleri kolayca çözebilir ve işlemleri defterinize hızlı şekilde yazabilirsiniz.