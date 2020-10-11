3. Sınıf Matematik Sayı Örüntüsü konu anlatımı

Öğreneceğimiz kurallara sadık kalmak suretiyle sayılar üzerinden örüntü yapabiliriz. Bu örüntüyü sayı aralıkları ile beraber büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru gerçekleştirmemiz mümkün. Şimdi bunu nasıl yapıldığını beraber inceleyelim.

Sayı Örüntüsü

Belli bir kurala göre dizilmiş olan rakamlar ya da sayılara sayı örüntüsü denir. İster büyükten küçüğe doğru olsun ister küçükten büyüğe doğru, mutlaka burada uyulması gerekmektedir. Eğer kurallara göre yapılmaz ise o zaman sayı örüntüsü olmaz. Şimdi bu konuda bir örnek verelim ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Mesela bir trenin vagonlarını düşünelim. Elimizde bir trenin 10 tane vagonu bulunsun. Şimdi bu vagonlara sayı verelim ve sayı aralıklarını 2 yapalım. Yani sayı örüntüsünü 2 genişletelim ve sırasıyla küçükten büyüğe doğru yazalım.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Gördüğünüz gibi yukarıda 1. vagon 2 sayısı ile numaralandırılmıştır. Daha sonra 2. vagon 4 sayısı ile numaralandırılmıştır. Bu şekilde 3. vagon ve 4. vagon ile beraber 10'a kadar gideriz. Vagonların numarasını 2 sayısı ile aralık olarak belirledik ve bu şekilde sayı örüntüsünü gerçekleştirdik.

Şimdi de Yukarıdaki örneği ele alalım ve vagonlara verdiğimiz numara sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2

Bu defa en büyük numaralı vagon ilk başta yer alıyor. Yani 10. vagon 20 sayısı ile numaralandırılmış. Daha sonra 9. vagon 18 sayısı ile numaralandırılmıştır.

Not: Sayı örüntüsünü iki genişletmek suretiyle rakamları yazarken, küçükten büyüğe doğru her seferinde 2 sayı arttığını görüyoruz. Bunu kesinlikle unutmamalıyız. Aynı zamanda tersten baktığımızda ise büyükten küçüğe devam ederken 2 sayı azaldığını görüyoruz. Bu azalma ya da artış mutlaka düzenli ve dengeli şekilde gerçekleşmektedir.

Sayı örüntüsünü ele alırken mutlaka aralık sayısı ne ise buna bağlı olarak rakamlar büyük ya da küçülür. Yani sayı örüntüsünde rakamlar aynı sayıda kalmaz. Mesela şimdi bu sefer başka bir örnek alalım ve örüntü sayısını 3 olarak genişletelim.

Örnek: Sokağımızda 10 tane ağaç vardır. Şimdi bu ağaçların numarası verelim ve numara örüntü aralıkları 3 olsun.

Örüntü sayısını üç genişlettiğimiz zaman her rakam arasında 3 sayı fark olacaktır. Yani bu rakamlar 3 aralık ile artarken aynı zamanda 3 Aralık ile azalması gerekir. Şimdi ilk olarak artış şeklinde ağaçları sırasıyla yazalım.

Ağaçların Küçükten büyüğe doğru sırası: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Gördüğümüz gibi ağaçlara verdiğimiz sayılar 3 örüntü genişletmek suretiyle sırası ile yazıldı. Böylece 3 sayısından başlamak suretiyle 30 sayısına kadar çıktık. Şimdi de sokağımızdaki ağaçların Numarasını yine 3 sayı örüntüsü ile genişletelim ve büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

Ağaçların büyükten küçüğe doğru sıralaması: 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3

Sayı örüntüsü bu şekilde yapılmaktadır. Sayı örüntüsü için belirlediğimiz aralık doğrultusunda bu sayı aralığını hiç bozmadan devam ederiz. Mesela sayı aralığı eğer 2 olarak belirlenmiş ise sayılar her zaman 2 olarak büyür ya da 2 olarak küçülür. Bu şekilde siz de birbirinden farklı örnekler yaparak sayı örüntüsünü daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz.