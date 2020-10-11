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Geri3. SINIF 3. Sınıf Matematik Romen Rakamları konu anlatımı
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3. SINIF
Haber Giriş: 11.10.2020 - 01:56 | Son Güncelleme:

3. Sınıf Matematik Romen Rakamları konu anlatımı

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3. Sınıf Matematik Romen Rakamları konu anlatımı
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Romen rakamlarının diğer rakamlardan farkı Latin harfleriyle yazılmasıdır. Romalılara ait bu sayısal sistem ''Roma Rakamı'' olarak da bilinir. Yeni Çağa kadar Avrupa kıtasının tamamında kullanılmıştır. 3. sınıfta okuyan öğrenciler için Romen Rakamları konusunu kuralları ile birlikte anlattık.

Tarihleri yazarken ve resmi yazışmalarda Romen rakamları kullanılmaya devam ediyor. Antik dönemden günümüze kadar gelen rakamlar yazılırken birçok kurala dikkat edilmelidir. Roma rakamlarının en önemli özelliği 0 rakamının bulunmamasıdır. 0 sayısı 9. yüzyılda matematikçi Harızmi tarafından bulunmuştur.

 Romen Rakamları

 1- Romen Rakamlarının 1'den 20'ye Kadar Yazılışı:

 1 - I

 2- II

 3- III

 4- IV

 Not: Roma rakamları yazılırken aynı rakam 4 kez üst üste kullanılmaz. Bu nedenle 4 rakamı ''IIII'' şeklinde yazılamaz. Onun yerine ''IV'' kullanılır.

 5- V

 6- VI

 7- VII

 8- VIII

 9- IX

 10- X

 11- XI

 12- XII

 13-XIII

 14- XIV

 15-XV

 16-XVI

 17- XVII

 18-XVIII

 19 - XIX

 20- XX

 Not: ''V'' ya da ''X'' gibi büyük rakamların sol tarafına gelen sayılar, bu büyük rakamlardan çıkarılarak okunur. Sağ kısma gelen rakamların toplanarak okunması gerekir.

 Örnekler:

 IX - 10'dan 1 çıkarılır ve 9 olarak okunur.

 XV - 10 ve 5 toplanır - 5 olarak okunur.

 VIII - 5 ve 3 toplanır - 8 olarak okunur.

 2- Romen Rakamlarında 20'li Sayılar.

 21 - XXI

 22- XXII

 23- XXIII

 24- XIV

 25- XV

 26- XVI

 27- XVII

 28-XXVIII

 29- XXIX

 3- 30'dan 50'ye Kadar Romen Rakamlarının Yazılışı:

 Romen rakamlarında 30 sayısının karşılığı XXX'dir. Ancak aynı rakamların 4 kez yazılması kurallara aykırı olduğu için 40 sayısı ''XXXX'' şeklinde yazılamaz. Bunun yerine ''XL'' kullanılır

 40 - XL / X - 10 / L- 50 / 50 - 10 Kes = 40

 Örnekler:

 33 - XXXIII

 36- XXXVI

 38- XXXVIII

 41 - XLI

 43- XLIII

 45- XLV

 47 - XLVII

 48- XLVIII

 4- 50'den 100'e Kadar Romen Rakamlarının Yazılışı

 51 - LI

 52 - LII

 52 - LII

 55 - LV

 57 - LVII

 59 - LIX

 60 - LX - X (10) L rakamlarının sağ kısmına getirildiği için 50 + 10 = 60

 61 - LXI

 63 - LXIII

 66- LXVI

 69 - LXIX

 70 - LXX - 50 + 10 + 10 = 70

 71 - LXXI

 73 - LXXIII

 76 - LXXVI

 78- LXXVIII

 79 - LXXIX

 80 - LXXX - 50 + 10 + 10 + 10 = 80

 81 - LXXXI

 84 - LXXXIV

 87 - LXXXVII

 88 - LXXXVIII

 89 - LXXXIX

 Not: Roma Rakamlarında 100 yazmak için ''C'' harfi kullanılır. 90 sayısını yazmak için de bu harfin yanına X getirilir.

 XC - 100 - 10 = 90

 91 - XCI

 94 - XCIV

 95 - XCV

 97 - XCVII

 98 - XCVIII

 99 - XCIX

 5- Roma Rakamlarında Diğer Sayılar

 101- CI

 120 - CXX

 122 - CXXII

 125 - CXXV

 150 - CL

 152 - CLII

 155 - CLV

 160 - CLX

 200 - CC

 300 - CCC

 500 - D

 400 - CD - 500 - 100 = 400

 1000 - M

 1100 - MC

 1500 - MD

 1550 - MDL

 1600 - MDC

 2000 - MM

 2100 - MMC

 2200 - MMCC

 2300 - MMCCC

 Not: Roma rakamlarında en büyük sayı 3888'dir. Latin harfleriyle ''MMMDCCCLXXXVIII'' olarak yazılır.

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